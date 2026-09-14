البحيرة : ضبط 8450 لتر سولار و71 عبوة مبيدات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة إحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ تداول السلع المدعمة، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو مخالفة الأوزان والمواصفات المقررة، بما يضمن حصول المواطنين على السلع المدعمة والخبز بالمواصفات والأوزان القانونية.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية بتنفيذ حملات رقابية بمراكز دمنهور وبدر وكوم حمادة ووادي النطرون والرحمانية، لمتابعة الالتزام بالقرارات التموينية، حيث أسفرت الحملات عن :

بمركزي وادي النطرون وبدر، تم ضبط سيارة محملة بـ 6450 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء، و2000 لتر سولار تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء، و680 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط 68 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرير محضر ضد مخبز سياحي لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزي كوم حمادة والرحمانية، تم ضبط 71 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، ومخبزين سياحيين يُداران بدون ترخيص، وبدالين تموينيين لغلقهما خلال مواعيد العمل الرسمية، ومستودع غاز لغلقه خلال مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى ضبط 500 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصة، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز دمنهور، تم ضبط 200 قرص جبنة رومي و100 صفيحة جبنة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب والاتجار غير المشروع في السلع والمواد البترولية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين .