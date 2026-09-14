بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام آخرين بالتعدى عليه وأسرته بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية وإحداث تلفيات بمحول الكهرباء وكاميرات المراقبة الخاصة بمنزله بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة أبو حمص بحدوث مشاجرة بين طرف أول (طباخ وشقيقته "مصابان بجروح بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم") وطرف ثان (7 أشخاص) جميعهم مقيمين دائرة مركز أبو حمص .. إتهم الطرف الأول الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهما والتراشق بالحجارة وتعطيل كاميرات المراقبة الخاصة بمنزله لخلافات مالية بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (7 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترف 3 منهم بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، ونفى الآخرين إرتكاب الواقعة أو إحداث تلفيات بمحول الكهرباء والكاميرات، وإتهموا صاحب الحساب بالتعدى عليهم بالسب والضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

