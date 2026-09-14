الصحة تعلن تسجيل 1991 حالة حقن خلال الساعة الذهبية بوحدات السكتة الدماغية خلال عام 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1991 حالة حقن خلال الساعة الذهبية (Golden Hour) بوحدات السكتة الدماغية خلال عام 2026، في إطار جهودها للارتقاء بخدمات علاج السكتة الدماغية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في زيادة فرص التعافي وتقليل المضاعفات والإعاقات وإنقاذ حياة المرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الإدارة العامة للمستشفيات تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون العلاجية بقطاع الطب العلاجي، لتعزيز خدمات علاج السكتة الدماغية والتوسع في الوحدات المتخصصة بالمستشفيات التابعة للوزارة بما يضمن إتاحة الخدمة الطبية المتخصصة لأكبر عدد من المرضى.

توفير وحدات متخصصة

وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير وحدات متخصصة تعمل على مدار 24 ساعة وتضم فرقًا طبية متخصصة وأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة، بما يضمن سرعة التشخيص وبدء التدخل العلاجي المناسب وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكد عبدالغفار أن عامل الوقت يمثل عنصرًا حاسمًا في التعامل مع حالات السكتة الدماغية، موضحًا أن التدخل السريع خلال الساعة الذهبية يساهم في زيادة فرص التعافي والحد من المضاعفات والإعاقات وقد يكون سببًا في إنقاذ حياة المريض.

وأشار إلى أهمية رفع الوعي بأعراض السكتة الدماغية التي قد تظهر بصورة مفاجئة، ومن أبرزها ضعف أو تنميل في الوجه أو ضعف أو خدر في الذراع أو اضطراب في الكلام، مشددًا على ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب وحدة سكتة دماغية عند ظهور أي من هذه الأعراض وعدم الانتظار أو تأخير طلب الرعاية الطبية.

وتابع أن التوسع المستمر في وحدات السكتة الدماغية يسهم في تحقيق تغطية جغرافية أوسع وإتاحة الخدمات العلاجية المتخصصة لعدد أكبر من المرضى، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة علاج السكتة الدماغية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما أكد أن «الوقت = حياة»، داعيًا المواطنين إلى سرعة التحرك عند ظهور الأعراض والتوجه فورًا إلى أقرب وحدة متخصصة أو التواصل مع الخط الساخن لخدمات السكتة الدماغية على رقم 16474 للتعرف على أقرب وحدة، مشددًا على أن الاستجابة السريعة قد تنقذ حياة وتحد من المضاعفات والإعاقات.