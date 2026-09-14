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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية خرافية تتخطى 8000 مللي أمبير ..Honor تطلق هاتف Play 11

عملاق البطاريات وصل..Honor تطلق هاتف Play 11 ببطارية خرافية تتخطى 8000 مللي أمبير
عملاق البطاريات وصل..Honor تطلق هاتف Play 11 ببطارية خرافية تتخطى 8000 مللي أمبير
لمياء الياسين

أضافت Honor مؤخرًا هاتف Play 11 إلى تشكيلة هواتفها الذكية ذات الأسعار المعقولة في الصين. وينضم هذا الطراز الجديد إلى أجهزة أخرى مثل Play 11C و Play 11T و Play 11 Plus و Play 11 Pro . 

يتميز هاتف Play 11 ببطارية كبيرة بسعة تزيد عن 8000 مللي أمبير، ومعالج Snapdragon، وتصميم متين، وهو موجه للمستخدمين الذين يفضلون المتانة والاستخدام اليومي طويل الأمد.

عملاق البطاريات وصل..Honor تطلق هاتف Play 11 


مواصفات وميزات هاتف Honor Play 11

يتميز هاتف Honor Play 11 بشاشة TFT LCD مقاس 6.872 بوصة بدقة 1592 × 720 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. تصل سطوع الشاشة إلى 1020 شمعة/م² في وضع HBM، وتتضمن ميزات مثل التعتيم التلقائي

يعمل هاتف Play 11 بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الرابع، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. ويأتي الجهاز مزودًا بنظام التشغيل MagicOS 10.0 المبني على Android 16، ويتضمن مفتاحًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي لميزات مثل إزالة النوافذ المنبثقة بنقرة واحدة ووظائف الذكاء الاصطناعي الأخرى.

..Honor تطلق هاتف Play 11 

يتميز هاتف Play 11 بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. ويحتوي على بطارية بسعة 8300 مللي أمبير، على الرغم من أن سعتها المعلنة 7900 مللي أمبير. ويدعم الشحن السلكي بقوة 45 واط والشحن العكسي السلكي.  كما يتميز الهاتف بمكبرات صوت ستيريو مع وضع رفع مستوى الصوت الذي يمكنه زيادة مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 400%.


تشمل خيارات الاتصال شبكة الجيل الخامس، ودعم شريحتي SIM نانو، وواي فاي 5، وبلوتوث 4.2، وتقنية NFC، ومنفذ USB من النوع C. ولأغراض الأمان، يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة جانبي. كما يأتي مزودًا بزر مخصص للذكاء الاصطناعي على الجانب، حيث يمكنه التعرف على النوافذ المنبثقة وإزالتها بضغطة واحدة، مما يساعد المستخدمين على العودة إلى تجربة تصفح أكثر سلاسة. يوفر هذا الزر أيضًا وصولاً سريعًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بما في ذلك ميزة Any Door من Honor، والمساعدة عن بُعد، وميزة التعرف على الوجوه بتقنية الذكاء الاصطناعي.
يتميز هاتف Honor Play 11 بمتانته العالية، حيث يحمل تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار. كما حصل على شهادة SGS الذهبية من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط والضغط، وتؤكد Honor حمايته من السقوط من ارتفاع يصل إلى 2.5 متر. تبلغ أبعاد الهاتف 168.3 × 78.54 × 8.30 ملم، ويزن 216.5 جرام.

سعر وتوافر هاتف Honor Play 11
 

يبدأ سعر هاتف Honor Play 11 من 1399 يوان (حوالي 195 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت. أما نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 1599 يوان (حوالي 225 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 1899 يوان (حوالي 2655 دولارًا أمريكيًا).

هاتف Play 11 بطارية كبيرة الجيل الرابع Android 16 صور السيلفي إجراء مكالمات الفيديو

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