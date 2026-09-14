قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز
الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا
أمريكا تعرض تزويد إيران بالوقود النووي مقابل تسوية برنامجها
الطقس اليوم في مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة وحرارة تصل لـ46 درجة
حريق بمصنع لإعادة تدوير مخلفات النباتات الطبية والعطرية في بني سويف
اعرف يومك حسب كليتك.. جدول تسكين طلاب وطالبات الأزهر في المدينة الجامعية
الحكم على متهم في بولاق الدكرور بتهمة الانضمام لـ داعش.. اليوم
هل يجوز الذكر والصلاة على النبي بين ركعات القيام؟.. احذر الاختلاف
وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي
انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
إعادة توجيه 101 سفينة تجارية ضمن الحصار الأمريكي على إيران
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون Duo ضد Galaxy Z Fold 8 Ultra.. معركة الهواتف القابلة للطي تزداد اشتعالا

آيفون Duo ضد Galaxy Z Fold 8 Ultra
آيفون Duo ضد Galaxy Z Fold 8 Ultra
شيماء عبد المنعم

تزداد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مع تبني آبل وسامسونج نهجين مختلفين للهواتف ذات الشاشات الكبيرة، يركز آيفون Duo على منظومة آبل وجودة الشاشة وقدرات تصوير الفيديو، بينما يراهن Galaxy Z Fold 8 Ultra على تعدد المهام والكاميرات والإنتاجية بأسلوب أقرب إلى أجهزة الكمبيوتر.

مقارنة بين آيفون Duo و Galaxy Z Fold 8 Ultra

التصميم والشاشة
 

يأتي آيفون Duo بإطار من التيتانيوم وزجاج Ceramic Shield، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، ما يمنحه تصميما أكثر فخامة ومتانة، في المقابل، يعتمد هاتف سامسونج على Armor Aluminum وزجاج Gorilla Glass وتصنيف IP48، كما يتميز بوزن أخف يسهل حمله طوال اليوم.

ويدعم Duo أيضا استخدام القلم الإلكتروني، ما يضيف مزيدا من الوظائف لبعض سيناريوهات العمل.

على مستوى الشاشة، يقدم آيفون Duo شاشة داخلية LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 7.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم Dolby Vision وطبقة Nano-Texture.

أما Galaxy Z Fold 8 Ultra فيأتي بشاشة أكبر بقياس 8 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

مقارنة بين آيفون Duo و Galaxy Z Fold 8 Ultra

الأداء والبطارية
 

يعتمد آيفون Duo على شريحة A20 Pro مع 12 جيجابايت من رام وخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

في المقابل، يعمل Galaxy Z Fold 8 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ويقدم سامسونج بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي 20 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

أما Duo، فتدعم بطاريته شحن 50% خلال 20 دقيقة، إلى جانب MagSafe وQi2 بقدرة 25 واط.

مقارنة بين آيفون Duo و Galaxy Z Fold 8 Ultra

الكاميرات


يضم آيفون Duo كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل، إحداهما رئيسية والأخرى فائقة الاتساع، مع دعم Dolby Vision HDR وProRes والفيديو المكاني.

في المقابل، يقدم هاتف سامسونج نظاما أكثر تنوعا يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K.

ويتميز Duo بتركيزه على إمكانات تصوير الفيديو الاحترافية، بينما يمنح سامسونج المستخدم خيارات أوسع للتصوير الفوتوغرافي والتقريب.

السعر والقيمة


يبلغ سعر آيفون Duo نحو 2000 دولار ، ما يضعه ضمن فئة الهواتف فائقة الفخامة، أما Galaxy Z Fold 8 Ultra فيبلغ سعره نحو 2100 دولار، ما يجعله أكثر جاذبية من ناحية القيمة في السوق الهندية، رغم ارتفاع سعره التقريبي في الولايات المتحدة.

الخلاصة: يقدم آيفون Duo تجربة تركز على الفخامة وتكامل منظومة آبل، مع تصميم من التيتانيوم، وشاشة متطورة، وشريحة A20 Pro، ودعم MagSafe، ومزايا فيديو متقدمة مثل Dolby Vision وProRes والفيديو المكاني.

في المقابل، يركز Galaxy Z Fold 8 Ultra على الإنتاجية وتعدد الاستخدامات، مع شاشة داخلية أكبر بقياس 8 بوصات، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وتقريب بصري 3x، وتصوير 8K، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن لاسلكي عكسي ودعم Samsung DeX.

آيفون Duo Galaxy Z Fold 8 Ultra مقارنة هواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

حمزة عبدالكريم

برشلونة يرفض إعارة حمزة عبد الكريم ويحدد دوره مع الفريق

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

تقنيات الذكاء الاصطناعي

الصين تطلق أنظمة لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن مدعومة بالذكاء الاصطناعي

صورة أرشيفية

ارتفاع فائض التجارة السعودية 62% إلى 61.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026

ارشيفي

مسؤول إيراني: طهران ستنسق مع عُمان الموعد المناسب لعقد اجتماع صلالة

بالصور

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد