آيفون Duo ضد Galaxy Z Fold 8 Ultra.. معركة الهواتف القابلة للطي تزداد اشتعالا

تزداد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مع تبني آبل وسامسونج نهجين مختلفين للهواتف ذات الشاشات الكبيرة، يركز آيفون Duo على منظومة آبل وجودة الشاشة وقدرات تصوير الفيديو، بينما يراهن Galaxy Z Fold 8 Ultra على تعدد المهام والكاميرات والإنتاجية بأسلوب أقرب إلى أجهزة الكمبيوتر.

مقارنة بين آيفون Duo و Galaxy Z Fold 8 Ultra

التصميم والشاشة



يأتي آيفون Duo بإطار من التيتانيوم وزجاج Ceramic Shield، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، ما يمنحه تصميما أكثر فخامة ومتانة، في المقابل، يعتمد هاتف سامسونج على Armor Aluminum وزجاج Gorilla Glass وتصنيف IP48، كما يتميز بوزن أخف يسهل حمله طوال اليوم.

ويدعم Duo أيضا استخدام القلم الإلكتروني، ما يضيف مزيدا من الوظائف لبعض سيناريوهات العمل.

على مستوى الشاشة، يقدم آيفون Duo شاشة داخلية LTPO Super Retina XDR OLED بقياس 7.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم Dolby Vision وطبقة Nano-Texture.

أما Galaxy Z Fold 8 Ultra فيأتي بشاشة أكبر بقياس 8 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

مقارنة بين آيفون Duo و Galaxy Z Fold 8 Ultra

الأداء والبطارية



يعتمد آيفون Duo على شريحة A20 Pro مع 12 جيجابايت من رام وخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

في المقابل، يعمل Galaxy Z Fold 8 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

ويقدم سامسونج بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي 20 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

أما Duo، فتدعم بطاريته شحن 50% خلال 20 دقيقة، إلى جانب MagSafe وQi2 بقدرة 25 واط.

مقارنة بين آيفون Duo و Galaxy Z Fold 8 Ultra

الكاميرات



يضم آيفون Duo كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل، إحداهما رئيسية والأخرى فائقة الاتساع، مع دعم Dolby Vision HDR وProRes والفيديو المكاني.

في المقابل، يقدم هاتف سامسونج نظاما أكثر تنوعا يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K.

ويتميز Duo بتركيزه على إمكانات تصوير الفيديو الاحترافية، بينما يمنح سامسونج المستخدم خيارات أوسع للتصوير الفوتوغرافي والتقريب.

السعر والقيمة



يبلغ سعر آيفون Duo نحو 2000 دولار ، ما يضعه ضمن فئة الهواتف فائقة الفخامة، أما Galaxy Z Fold 8 Ultra فيبلغ سعره نحو 2100 دولار، ما يجعله أكثر جاذبية من ناحية القيمة في السوق الهندية، رغم ارتفاع سعره التقريبي في الولايات المتحدة.

الخلاصة: يقدم آيفون Duo تجربة تركز على الفخامة وتكامل منظومة آبل، مع تصميم من التيتانيوم، وشاشة متطورة، وشريحة A20 Pro، ودعم MagSafe، ومزايا فيديو متقدمة مثل Dolby Vision وProRes والفيديو المكاني.

في المقابل، يركز Galaxy Z Fold 8 Ultra على الإنتاجية وتعدد الاستخدامات، مع شاشة داخلية أكبر بقياس 8 بوصات، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وتقريب بصري 3x، وتصوير 8K، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن لاسلكي عكسي ودعم Samsung DeX.