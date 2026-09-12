Galaxy Z Fold 8 أم آيفون ديو؟.. 7 فروقات تحسم معركة الهواتف القابلة للطي

بعد سنوات من الانتظار، كشفت شركة آبل أخيرا عن أول هاتف آيفون قابل للطي، تحت اسم آيفون ديو iPhone Duo، خلال فعالية Surprise and Shine التي أقامتها الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويدخل الهاتف الجديد سوقا مزدحما بالهواتف القابلة للطي، في مقدمتها هاتف Galaxy Z Fold 8، الذي يمثل أحدث جيل من سلسلة سامسونج الشهيرة. ورغم التشابه الواضح بين الهاتفين، فإن هناك مجموعة من الاختلافات المهمة التي قد تؤثر في قرار المستخدم عند الاختيار بينهما.

السعر والتخزين



يأتي السعر في مقدمة الاختلافات بين الهاتفين، يبدأ سعر آيفون ديو من 1999 دولارا، بينما يبدأ سعر Galaxy Z Fold 8 من 1899 دولارا.

ويبدأ كلا الهاتفين بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، ما يمنح سامسونج أفضلية واضحة من حيث السعر الابتدائي، خصوصا لمن يبحث عن هاتف قابل للطي بشاشة كبيرة بأقل تكلفة ممكنة.

آيفون ديو

الشاشات



اعتمدت آبل وسامسونج تصميما متقاربا لشاشتي الهاتفين، مع اختلاف بسيط في الحجم، ويضم آيفون ديو شاشة داخلية رئيسية بقياس 7.6 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة.

أما Galaxy Z Fold 8 فيأتي أيضا بشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، لكن شاشته الخارجية أكبر قليلا، إذ يبلغ قياسها 5.5 بوصة.

كما دعمت آبل الهاتف باستخدام Apple Pencil USB-C على كلتا الشاشتين، في المقابل، تخلت سامسونج عن دعم القلم في Galaxy Z Fold 8، وبالتالي لا يعمل الهاتف مع أقلام S Pen.

آيفون Duo في مواجهة Galaxy Z Fold 8

التصميم والمتانة



رغم أن الهاتفين يتبنيان الشكل العمودي القريب من تصميم جواز السفر، فإن تفاصيل التصميم تختلف بينهما، عند فتح iPhone Duo، تظهر الزوايا الأربع بشكل دائري، بينما تظهر زاويتان قائمتان في جانب المفصلة عند إغلاق الهاتف، أما سامسونج فاختارت زوايا أكثر حدة في جميع أنحاء Galaxy Z Fold 8، وهو ما يمنحه مظهرا أكثر اتساقا.

ومن حيث الوزن، يتفوق هاتف سامسونج بفارق كبير، إذ يبلغ وزن Galaxy Z Fold 8 نحو 201 جرام، مقابل 254 جراما لهاتف iPhone Duo، أي أن هاتف آبل أثقل بنحو 53 جراما.

لكن آبل تتفوق في مقاومة الماء والغبار، مع تصنيف IP68، مقابل IP48 لهاتف سامسونج.

آيفون Duo في مواجهة Galaxy Z Fold 8

شرائح الاتصال



هناك اختلاف مهم آخر يتعلق بطريقة إضافة رقم الهاتف، يدعم Galaxy Z Fold 8 شريحة SIM فعلية إلى جانب تقنية eSIM، بينما يأتي iPhone Duo مع دعم eSIM فقط عالميا.

ويمكن تحويل شريحة SIM التقليدية إلى eSIM أثناء إعداد الهاتف، لكن المستخدم سيحتاج إلى طلب شريحة جديدة من شركة الاتصالات إذا أراد العودة إلى استخدام SIM فعلية.

البطارية والشحن



لم تكشف آبل عن السعة الفعلية لبطارية iPhone Duo، ولذلك لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بالأرقام مع بطارية هاتف سامسونج.

وتقول آبل إن اختبارات الشركة الداخلية أظهرت قدرة iPhone Duo على تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 31 ساعة عند استخدام الشاشة الداخلية، وترتفع المدة إلى 44 ساعة عند استخدام الشاشة الخارجية فقط، بينما تصف عمر البطارية في الاستخدام اليومي المعتاد بأنه يكفي ليوم كامل.

أما سامسونج فتعلن أن Galaxy Z Fold 8 قادر على تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 26 ساعة، وفي الشحن السلكي، تقول آبل إن iPhone Duo يستطيع الوصول إلى 50% خلال 20 دقيقة باستخدام شاحن متوافق، بينما يحتاج إلى نحو 30 دقيقة للوصول إلى النسبة نفسها عند استخدام شاحن MagSafe أو Qi2 اللاسلكي.

في المقابل، تشير سامسونج إلى إمكانية شحن Galaxy Z Fold 8 بنسبة تصل إلى 63% خلال 30 دقيقة عبر الشحن السلكي.

الكاميرات



يضم كل من iPhone Duo وGalaxy Z Fold 8 أربع كاميرات تؤدي وظائف متقاربة، لكن المواصفات تختلف، في الخلف، تعتمد آبل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وأخرى فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

أما Galaxy Z Fold 8 فيضم كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، ما يمنحه أفضلية طفيفة من حيث دقة المستشعرات الرئيسية والخاصة بالتصوير الواسع.

وفي الكاميرات الأمامية، تستخدم سامسونج كاميرات بدقة 10 ميجابكسل في الجزء الداخلي والخارجي من الهاتف.

أما آبل فتستخدم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل في الشاشة الخارجية، إلى جانب كاميرا داخلية أسفل الشاشة.

الأداء والمعالج



يأتي Galaxy Z Fold 8 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy، وهو معالج سبق استخدامه في هواتف سامسونج الرائدة الأخرى، ومن بينها Galaxy S26 Ultra، ويقدم مستوى أداء قويًا للغاية.

أما iPhone Duo فيعتمد على معالج آبل الجديد A20 Pro، وفي ما يتعلق بسعة التخزين، يتوفر كلا الهاتفين بإصدارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

لكن آبل تقدم أيضا إصدارا بسعة 2 تيرابايت من iPhone Duo، وهو خيار إضافي لمن يحتاج إلى مساحة تخزين ضخمة.

أيهما أفضل؟



يقدم الهاتفان تجربة مختلفة رغم التشابه الكبير في فكرة التصميم، ويمتاز iPhone Duo بدعم Apple Pencil، ومقاومة الماء والغبار الأعلى، وخيار تخزين يصل إلى 2 تيرابايت، إلى جانب مزايا أخرى مرتبطة بمنظومة آبل.

في المقابل، يتميز Galaxy Z Fold 8 بسعر ابتدائي أقل، ووزن أخف، وشاشة خارجية أكبر قليلا، ودعم شريحة SIM فعلية، إلى جانب خيارات ألوان أكثر.