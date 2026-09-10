من آيفون ديو إلى Watch Ultra 4.. كل ما أعلنت عنه آبل في مؤتمر Surprise and Shine

- كل ما أعلنت عنه آبل في مؤتمر Surprise and Shine

- سعر ومواصفات آيفون 18 برو وiPhone Duo وApple Watch وAirPods

- ملخص أسعار منتجات آبل الجديدة



كشفت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي Surprise and Shine عن مجموعة من منتجاتها وتقنياتها الجديدة، وفي مقدمتها سلسلة iPhone 18 Pro وأول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة iPhone Duo، إلى جانب الجيل الجديد من ساعات Apple Watch وسماعات AirPods 5 ونظام التشغيل iOS 27.

وشملت إعلانات آبل هذا العام ترقيات كبيرة على مستوى الأداء والكاميرات والبطاريات والذكاء الاصطناعي، مع تقديم تصميمات جديدة لأول مرة، خصوصا مع دخول الشركة رسميا إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

مواصفات iphone 18 pro



كشفت آبل عن iPhone 18 Pro بشريحة A20 Pro الجديدة المصنعة بتقنية 2 نانومتر، والتي تضم وحدة معالجة مركزية سداسية النوى ووحدة معالجة رسومية سباعية النوى ومحركا عصبيا مزدوجا مكونا من 16 نواة.

كما حصل الهاتف على نظام تبريد يعتمد على غرفة بخار متطورة للحفاظ على الأداء المرتفع لفترات أطول.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل، تشمل كاميرا Fusion الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة تتراوح بين ƒ/1.6 وƒ/4.0، وكاميرا بيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل وتقريب بصري 4x، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K وبسرعة تصل إلى 120 إطارا في الثانية، مع Dolby Vision HDR وProRes وProRes RAW وApple Log 2 والتصوير المكاني.

كما تدعم الكاميرا الرئيسية التثبيت البصري بتحريك المستشعر، مع وجود ماسح LiDAR ثلاثي الأبعاد لقياس العمق. ويبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1199 دولارا في الولايات المتحدة، مع فتح باب الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر، على أن تبدأ الشحنات والتوفر في الأسواق اعتبارا من 18 سبتمبر 2026.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max



يمثل iPhone 18 Pro Max الإصدار الأكبر والأعلى مواصفات في سلسلة آبل الجديدة، ويأتي بشاشة Super Retina XDR بقياس 6.9 بوصة تدعم ProMotion حتى 120 هرتز، مع تحسينات في السطوع ومقاومة الانعكاسات.

ويعتمد الهاتف على شريحة A20 Pro بتقنية تصنيع 2 نانومتر، إلى جانب نظام تبريد جديد بغرفة بخار أكبر لتحسين الأداء المستدام.

كما يضم منظومة تصوير ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، تشمل الكاميرا الرئيسية Fusion ذات فتحة العدسة المتغيرة، والكاميرا البيريسكوبية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 4x، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع إمكانية الوصول إلى تكبير بجودة بصرية تصل إلى 8x.

وتبرز البطارية كإحدى أهم نقاط القوة في iPhone 18 Pro Max، إذ يصل تشغيل الفيديو إلى 43 ساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع الذي يمكنه الوصول إلى 50% خلال نحو 15 دقيقة باستخدام محول متوافق.

كما يدعم الهاتف مودم C2 الخلوي المصمم من آبل، ونسخة جديدة من Dynamic Island قادرة على عرض ثلاث أنشطة مباشرة في الوقت نفسه.

ويتوفر الهاتف بسعات تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت، وبألوان الأسود والفضي والجليدي والعنابي، ويبدأ سعره من 1399 دولارا، مع بدء الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر والتوفر في 18 سبتمبر.

iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo



دخلت آبل سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى من خلال iPhone Duo، الذي يأتي بتصميم يعتمد على شاشتين من نوع Super Retina XDR، شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة عند إغلاق الهاتف، وشاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة عند فتحه، وهي الأكبر في تاريخ آيفون.

وتدعم الشاشتان ProMotion وAlways-On وسطوعا يصل إلى 3000 شمعة في ظروف الإضاءة الخارجية، بينما يساعد طلاء Nano-texture على تقليل الانعكاسات والوهج وتقليل وضوح أثر الطي.

ويستخدم الهاتف هيكلا من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مع مفصلة دقيقة تضم أكثر من 100 مكون، إضافة إلى حماية Ceramic Shield 2 وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويعمل iPhone Duo بشريحة A20 Pro ونظام iOS 27.1، ويضم كاميرا Fusion Main بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا Fusion Ultra Wide بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية Center Stage.

كما يوفر مزايا تصوير مخصصة للهاتف القابل للطي مثل Duo Preview وSmart Take وDual Capture، مع تسجيل فيديو 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية وDolby Vision.

وتوفر البطارية ما يصل إلى 31 ساعة من تشغيل الفيديو على الشاشة الداخلية و44 ساعة على الشاشة الخارجية، مع شحن 50% خلال نحو 20 دقيقة.

ويبدأ سعر iPhone Duo من 1999 دولارا، وتبدأ الطلبات المسبقة في 16 أكتوبر، بينما تبدأ الشحنات في 23 أكتوبر 2026.

iPhone Duo

Apple Watch Ultra 4



كشفت آبل عن Apple Watch Ultra 4 كأحدث ساعاتها المخصصة للرياضة والمغامرات، مع نظام استشعار صحي جديد Health Sensing System ومعالج S11.

وتقول الشركة إن الساعة تقدم أدق قياس لمعدل ضربات القلب في جهاز قابل للارتداء، مع إمكانية قياس معدل ضربات القلب كل 5 ثوان، وقياسات HRV بمعدل يصل إلى 24 مرة أكثر من السابق.

كما تقدم ميزة Readiness التي تحلل النشاط وحمل التدريب والنوم والمؤشرات الحيوية لتمنح المستخدم تقييما يوميا من 0 إلى 10، إلى جانب خوارزميات محسنة لزيادة دقة تتبع الخطوات والمسافة.

وتصل بطارية Apple Watch Ultra 4 إلى 50 ساعة من الاستخدام اليومي، وإلى 84 ساعة في وضع الطاقة المنخفضة، مع إمكانية الحصول على 18 ساعة إضافية من الاستخدام بعد شحن لمدة 15 دقيقة.

كما توفر الساعة وضع التمارين الممتدة لتتبع الأنشطة الخارجية لمدة تصل إلى 45 ساعة، مع GPS وتسجيل البيانات.

وتدعم الساعة watchOS 27 وميزات Audio Intelligence وSiri AI، بما في ذلك التعرف على الأصوات وLive Rewind وSiri Recap.

وتتوافر بالتيتانيوم الطبيعي والأسود، ويبدأ سعرها من 799 دولارا، مع بدء الطلبات المسبقة اليوم والتوفر في المتاجر في 18 سبتمبر.

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Series 12



قدمت آبل أيضا Apple Watch Series 12 مع نظام الاستشعار الصحي الجديد ومعالج S11، لتوفير قياسات أكثر دقة لمعدل ضربات القلب، إلى جانب زيادة معدل قياس HRV بما يصل إلى 24 مرة.

وتقدم الساعة ميزة الاستعداد Readiness لتقييم جاهزية الجسم يوميا اعتمادا على النوم والنشاط وحمل التدريب والمؤشرات الحيوية، فضلا عن نظام جديد لتتبع الخطوات يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لتحسين دقة المسافة والخطوات، خصوصا أثناء المشي والجري داخل الأماكن المغلقة.

وتحافظ Apple Watch Series 12 على عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة للاستخدام اليومي، بينما يصل عمرها أثناء التمارين الخارجية إلى 10 ساعات، مع إمكانية الحصول على 12 ساعة إضافية بعد 15 دقيقة من الشحن.

كما تحصل على مزايا Audio Intelligence وSiri AI، وتتوفر بأحجام 42 و46 ملم وخيارات من الألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، مع ألوان متعددة تشمل الأسود والبرونزي الداكن والذهبي الفاتح.

ويبدأ سعر الساعة من 399 دولارا، مع فتح الطلبات المسبقة اليوم وبدء التوفر في المتاجر في 18 سبتمبر.

Apple Watch Series 12

AirPods 5



أعلنت آبل عن AirPods 5 بتصميم مفتوح الأذن، مع إضافة تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، التي تقول الشركة إنها تستطيع التخلص من الضوضاء الخارجية بنسبة تصل إلى 50% أكثر مقارنة بـAirPods 4 المزودة بـANC.

وتعتمد السماعات على بنية صوتية متعددة المنافذ والجيل الجديد من Adaptive EQ لتحسين جودة الصوت، إلى جانب تحسين وضع الشفافية وميزات Adaptive Audio وConversation Awareness التي تضبط مستوى الصوت تلقائيا وفق البيئة المحيطة وبدء المستخدم في التحدث.

وتدعم AirPods 5 مجموعة من مزايا Apple Intelligence وSiri AI، إلى جانب ميزة Live Translation للترجمة الفورية بين اللغات على الأجهزة المتوافقة.

كما طرحت آبل إصدارا مع علبة شحن لاسلكي تتيح التحكم في مستوى الصوت بالسحب على ساق السماعة، وتوفر السماعات ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل مع ANC، بينما يصل إجمالي الاستماع مع العلبة إلى 22 ساعة.

ويبدأ سعر AirPods 5 من 129 دولارا، بينما يبلغ سعر إصدار علبة الشحن اللاسلكي 149 دولارا، مع بدء الطلبات المسبقة اليوم والتوفر في المتاجر في 18 سبتمبر.

AirPods 5

iOS 27



كشفت آبل رسميا عن iOS 27، الذي يركز بصورة كبيرة على الذكاء الاصطناعي وتطوير Siri، مع دمج أعمق لقدرات Apple Intelligence في نظام التشغيل.

وتستطيع سيري الجديدة فهم السياق الشخصي للمستخدم، والتعامل مع محتوى الشاشة، وتنفيذ إجراءات داخل التطبيقات، مثل إعادة جدولة المواعيد والبحث عن الصور والملاحظات وتعديل الرسائل، إلى جانب الوصول إلى المعلومات الحديثة عبر الإنترنت.

كما يقدم النظام تحسينات في الأداء، إذ تشير آبل إلى تسريع فتح التطبيقات ونقل الملفات عبر AirDrop وتحسين تحميل الصور.

ويضيف iOS 27 مجموعة من أدوات التصوير والتحرير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Visual Intelligence وSpatial Reframing وClean Up وImage Playground، إلى جانب تحسينات في Photographic Styles.

كما تحصل الخرائط وFind My والبريد على تحديثات جديدة، مع توسيع أدوات الرقابة الأبوية، ودعم مشاركة الصور مع مستخدمي Android وWindows عبر iCloud.

ويحصل iPhone Duo على مزايا خاصة للاستفادة من شاشته القابلة للطي، مثل Split View وتحسينات Dock وStandBy، بينما تتوفر قدرات Siri AI الجديدة بصورة تجريبية في البداية.

منتجات آبل الجديدة

ملخص أسعار منتجات آبل الجديدة



iPhone 18 Pro: يبدأ من 1199 دولارًا.

iPhone 18 Pro Max: يبدأ من 1399 دولارًا.

iPhone Duo: يبدأ من 1999 دولارًا.

AirPods 5: تبدأ من 129 دولارًا.

AirPods 5 مع علبة شحن لاسلكي: 149 دولارًا.

Apple Watch Ultra 4: تبدأ من 799 دولارًا.

Apple Watch Series 12: تبدأ من 399 دولارًا.