وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع سقفًا زمنيًا لمدة الحبس الاحتياطي؛ بما يعزز ضمانات حقوق المتهمين، ويؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تنفيذ استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق المستهدفات الواردة بها.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل مسارًا مستمرًا، يستهدف تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، إلى جانب مواصلة تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.