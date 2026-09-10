بدر عبد العاطي: مصر تواجه تحديات وجودية.. والهجرة قضية شديدة الأهمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر احتفلت بمرور 200 عام على تأسيس وزارة الخارجية المصرية، في مناسبة تعكس تاريخ الدبلوماسية المصرية ودورها الممتد في الدفاع عن مصالح الدولة وتعزيز علاقاتها الدولية.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن مصر تمر خلال المرحلة الراهنة بـتحديات وجودية تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة وتعزيز العمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تعمل على التعامل مع مختلف الملفات والقضايا التي تمس الأمن القومي والمصالح المصرية.

وتابع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـالدور التنموي للدبلوماسية المصرية، والعمل على دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وفتح المزيد من مجالات التعاون مع مختلف دول العالم.

قضية الهجرة تحظى بأهمية شديدة بالنسبة لمصر

وأشار وزير الخارجية إلى أن قضية الهجرة تحظى بأهمية شديدة بالنسبة لمصر، في ظل ما تمثله من أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية، مؤكدًا أهمية التعامل معها من خلال رؤية شاملة تراعي مصالح مصر وتدعم جهود التنمية والتعاون الدولي.