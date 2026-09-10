وزير الخارجية: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الخميس أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية، مضيفا خلال جلسة إحاطة موسعة مع ممثلى وسائل الإعلام الاقليمية والدولية، أن السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل تتأسس علي التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.

وعقد الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الخميس ١٠ سبتمبر، جلسة إحاطة موسعة مع ممثلى وسائل الإعلام الاقليمية والدولية، لاستعراض مستجدات الموقف المصري إزاء التطورات في فلسطين وايران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا والامن المائى، والجهود المصرية لاحتواء الأزمات ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي هذه الجلسة في إطار التواصل المستمر بين وزارة الخارجية ووسائل الإعلام، وقد حضر جلسة الاحاطة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث أسهمت الهيئة فى تنظيم الجلسة بمقر وزارة الخارجية.

وبحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية، فقد استعرض الوزير عبد العاطي التحرك المصري المكثف لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وأشار إلى الاجتماعات التي استضافتها مصر والجهود المكثفة التي بذلتها مع مختلف الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة والانتقال إلى خطوات ملموسة نحو إنهاء الحرب، ووقف كافة الإجراءات الاسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق التهدئة، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويقوض آفاق السلام العادل والدائم.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر الراهن، مؤكداً أن مصر تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف للدفع نحو التهدئة وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها مساراً هاماً للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام، بما يجنب المنطقة ويلات اتساع رقعة الحرب والاضرار الوخيمة المترتبة عليها من تهديد لأمن الطاقة والغذاء في المنطقة والعالم.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق، على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يضمن انسياب حركة التجارة وامدادات الطاقة الدولية.

كما تطرق الوزير عبد العاطي إلى مسألة الترتيبات الامنية فى المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي، والالتزام بمبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو تهديد أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول وزير الخارجية مستجدات الأوضاع في السودان، مؤكداً ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة والتخفيف من معاناة الشعب السوداني.

وفيما يتعلق بلبنان، جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، أكد الوزير عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية في دول حوض النيل تتأسس علي التعاون والتنمية وتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، وشدد على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية، وأن نهر النيل يتعين ادارته وفقا للقانون الدولي، لاسيما عدم الإضرار والتعاون والتوافق، مؤكداً الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومبرزاً أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.

كما أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، مستعرضاً التحسن الملحوظ في عدد من مؤشراته الاقتصادية الكلية، ومبرزاً ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.