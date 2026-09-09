نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية التونسي لبحث متابعة قرارات الدورة 166

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الثلاثاء 8 سبتمبر، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك في إطار زيارة الأمين العام إلى الجمهورية التونسية.

وجاء اللقاء استكمالا للمناقشات والمشاورات التي جرت بين الأمين العام ووزير الخارجية التونسي عقب انتهاء أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تناول الجانبان سبل متابعة ما صدر عن المجلس من قرارات وتوجهات، ومواصلة التنسيق الوثيق بين الأمانة العامة والرئاسة التونسية للمجلس الوزاري خلال المرحلة المقبلة.

نبيل فهمي يزور الجمهورية التونسية

وأكد نبيل فهمي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يدعم الرئاسة التونسية للمجلس الوزاري في الاضطلاع بمسؤولياتها، ويسهم في دفع أولويات العمل العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتعزيز قدرة الجامعة على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع القضايا والتحديات العربية الراهنة.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون والتنسيق بين الجمهورية التونسية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة.