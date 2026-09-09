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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي ضد ليدز.. التشكيل الرسمي لمواجهة كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تشيلسي وليدز يونايتد
تشيلسي وليدز يونايتد
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب «ستامفورد بريدج» مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وليدز يونايتد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق الفوز وحجز مقعده في دور الـ16.

تشكيل تشيلسي أمام ليدز

وأعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مايك بندرس.

خط الدفاع: جوش أتشيمبونج، ماكسينس لاكروا، ليفي كولويل.

خط الوسط: مالو جوستو، فالنتين باركو، ريغي واتسون، بيب شافاريا.

خط الهجوم: إستيفاو ويليان، جيمي بينو جيتنز، داني ويلبيك.

تشكيل ليدز يونايتد أمام تشيلسي

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني لفريق ليدز يونايتد تشكيله الأساسي للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: ميكائيل زيترر.

خط الدفاع: ميلفين بارد، جيمس جستين، طارق محرموفيتش، ياكا بيول.

خط الوسط: إيثان أمبادو، شون لونجستاف.

خط الهجوم: دانيال جيمس، هاري ويلسون، برندن آرونسون، لوكاس نميتشا.

تشيلسي يسعى لاستعادة الانتصارات

ويدخل تشيلسي مواجهة الليلة بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام أرسنال بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

في المقابل، يخوض ليدز يونايتد المباراة بمعنويات أفضل، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال أول 3 جولات من البريميرليج، ليطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة أمام تشيلسي.

تاريخ مواجهات تشيلسي وليدز

وتحمل مواجهة الليلة رقمًا جديدًا في سلسلة لقاءات الفريقين، بعدما التقيا 29 مرة خلال آخر 30 عامًا بمختلف المسابقات.

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز خلال 13 مباراة، مقابل 8 انتصارات لليدز يونايتد، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، وسجل لاعبو البلوز 37 هدفًا، مقابل 31 هدفًا للفريق المنافس.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 26 أبريل 2026 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بفوز تشيلسي بهدف دون رد.

تفوق تشيلسي أمام ليدز في ستامفورد بريدج

ويمتلك تشيلسي أفضلية واضحة عند مواجهة ليدز يونايتد على ملعب «ستامفورد بريدج»، إذ لم يتعرض البلوز للهزيمة أمام منافسه في آخر 9 مباريات على ملعبه بمختلف البطولات، محققًا 7 انتصارات مقابل تعادلين.

كما يملك تشيلسي تفوقًا لافتًا في مواجهاته مع ليدز ضمن بطولات الكؤوس المحلية، بعدما التقى الفريقان 10 مرات في تلك المسابقات، ونجح البلوز في حسم جميع المواجهات والتأهل على حساب منافسه.

تشيلسي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي

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