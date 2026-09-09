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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رافال وصواريخ وأنظمة حرب إلكترونية.. فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين| صور

فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين
فرنسا تستعرض أحدث صناعاتها الدفاعية في معرض العلمين
محمد إبراهيم

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة فرنسية بارزة، عكست قوة وتنوع الصناعات الدفاعية الفرنسية، من خلال جناح ضم عددا من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران والدفاع والصواريخ والإلكترونيات والأنظمة الكهروبصرية.

Dassault Aviation

ومن أبرز الشركات الفرنسية المشاركة شركة Dassault Aviation، التي استعرضت قدراتها في مجال الطيران العسكري، وفي مقدمتها المقاتلة متعددة المهام Rafale، التي تعد من أبرز المقاتلات الحديثة في العالم، لما تتمتع به من قدرات متقدمة في مهام السيطرة الجوية والهجوم الأرضي والبحري والاستطلاع.

وتحظى المقاتلة Rafale بحضور بارز في القوات الجوية المصرية، التي تمتلك عدة أسراب منها، بما يعكس عمق التعاون الدفاعي والعسكري بين مصر وفرنسا.

Airbus

كما شاركت شركة Airbus Defence and Space / Helicopters، من خلال عرض مجموعة متنوعة من حلول الطيران العسكري والدعم الجوي، شملت نماذج لطائرات النقل التكتيكي والتزود بالوقود، إلى جانب المروحيات متعددة المهام، ومن بينها H145M المخصصة لدعم مجموعة واسعة من المهام، وH225M المخصصة لمهام النقل والبحث والإنقاذ.

وشملت معروضات الشركة كذلك حلول المراقبة والاستطلاع والاستخبارات ISR، وأنظمة الاتصالات، إلى جانب خدمات تدريب الأطقم، وحلول الصيانة المعتمدة على البيانات، وإدارة الأساطيل، فضلًا عن حلول التزود بالوقود ودعم العمليات الجوية.

Thales

وحضرت شركة Thales الفرنسية بقوة في المعرض، من خلال مجموعة من أحدث حلولها في مجالات الرادارات والاتصالات والاستشعار وإدارة المعارك والحرب الإلكترونية.

وضم جناح الشركة نماذج من رادارات عائلة Ground Master، المخصصة لمهام الرصد والكشف على مسافات مختلفة، إلى جانب أنظمة السونار المجرورة وحلول الكشف والمراقبة تحت سطح البحر.

كما استعرضت الشركة حلول إدارة القتال، فضلا عن مجموعة من أنظمة الكهروبصريات والحرب الإلكترونية، بما في ذلك المستشعرات النهارية والحرارية، ومحددات الأهداف، وحلول التشويش والحماية الإلكترونية، بما يعزز قدرات القوات على اكتشاف التهديدات والتعامل معها في بيئات العمليات المعقدة.

MBDA

وتميز جناح شركة MBDA، المتخصصة في تطوير وإنتاج الصواريخ والذخائر الموجهة، بتنوع كبير في المنتجات والحلول الدفاعية والهجومية.

وشملت المعروضات نماذج لصواريخ جو–جو قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، مزودة بقدرات توجيه متقدمة ووصلات بيانات، إلى جانب صواريخ جو–سطح وبحر–بحر، وذخائر دقيقة مخصصة لاختراق الأهداف وتدميرها، فضلًا عن الصواريخ المضادة للسفن ذات القدرات بعيدة المدى والمصممة للعمل في بيئات تتسم بالتشويش الإلكتروني.

كما عرضت الشركة حلولًا للإطلاق العمودي للصواريخ، إلى جانب منظومات وحلول متكاملة للاشتباك مع الأهداف، ضمن مفهوم الدفاع متعدد الطبقات، بما يعكس تنوع قدرات الشركة في مجالات الدفاع الجوي والهجوم الدقيق والحرب البحرية.

Safran

ومن بين الشركات الفرنسية البارزة المشاركة في المعرض أيضًا شركة Safran، التي تتمتع بحضور واسع في مجالات المحركات وأنظمة الدفع والملاحة والكهروبصريات والاستشعار.

وفي مجال المحركات وأنظمة الدفع، استعرضت الشركة حلولًا مرتبطة بمحرك M88 المستخدم في مقاتلات Rafale، إلى جانب أنظمة وحلول إدارة المحركات ودعمها.

كما شملت معروضات الشركة وحدات الملاحة بالقصور الذاتي، وأنظمة القياس والتثبيت المستخدمة في الطائرات والسفن والمدرعات، إلى جانب منصات المراقبة والاستهداف، ومحددات المدى الليزرية، وأنظمة التصوير الحراري عالية الدقة.

وتكشف هذه المشاركة المتنوعة عن اتساع نطاق الصناعات الدفاعية الفرنسية، التي لا تقتصر على المقاتلات والطائرات، وإنما تمتد إلى منظومة متكاملة من المحركات والصواريخ والرادارات والاستشعار والحرب الإلكترونية والملاحة والكهروبصريات، بما يمنح باريس حضورًا متكاملًا في سوق الصناعات الدفاعية العالمية.


 

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