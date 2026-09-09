الأبيض يتفوّق | رغم الصفقات والملايين .. خالد طلعت يكشف مفارقة صادمة بين الأهلي والزمالك

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى المفارقة التي يعيشها الفريق الأحمر مقارنة بالزمالك، في ظل اختلاف ظروف الفريقين خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تخيل إن الأهلي ضم 8 صفقات جديدة مقابل 8 مليون يورو (نصف مليار جنيه مصري)، غير إنه استعاد 7 لاعبين مميزين كانوا معارين، يعني دخل على قائمته 15 لاعب جديد نجوم ومميزين، قيمتهم التسويقية 12 مليون يورو، والفريق كله قيمته 37 مليون يورو».

وأضاف: «الزمالك عنده إيقاف قيد ومضمش ولا لاعب جديد، وبالعكس رحل عنه 4 لاعبين أحمد حمدي وحسام عبد المجيد وسيف الجزيري وبارون أوشينج، وأهم لاعب عنده ساب الفريق ومش عايز يرجع خوان بيزيرا، وتاني أهم لاعب عبد الله السعيد كان متمرد وبدأ الموسم متأخر ومش بيلعب أساسي وبيلعب دقايق قليلة».

وتابع: «الزمالك بيلعب بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب والناشئين، والفريق كله قيمته 15 مليون يورو فقط، أقل من نصف قيمة الأهلي».

واختتم خالد طلعت تعليقه قائلًا: «ورغم كل ده الزمالك متفوق على الأهلي في جدول الدوري بفارق الأهداف!!».

وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، والزمالك الوصيف برصيد 10 نقاط، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.