مكسب غير مقنع.. فتحي سند يحذر الزمالك: الفوز على أبو قير لا يخفي الأداء السلبي

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند الأداء الذي ظهر عليه فريق الزمالك خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، رغم نجاح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط مهمة، مؤكدًا أن المباراة لم تشهد مستوى فنيًا مقنعًا من جانب الفريقين.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك فاز على أبو قير للأسمدة وحقق 3 نقاط مهمة.. ولكن دون إقناع».

وأضاف: «مشفناش أي لمحة فنية لا من هنا ولا من هنا.. لا فيه شخصية في الملعب، ولا فيه جمل تكتيكية ممكن نتكلم عنها، ولا حاجات متحفظة للفريقين.. الأداء كان سلبي بشكل عام».

وأشار سند إلى أن الزمالك ظهر بصورة أكثر تماسكًا خلال الشوط الأول، قبل أن يتراجع مستواه في النصف الثاني من المباراة، مؤكدًا أن أبو قير للأسمدة استغل ذلك وظهر بشكل أفضل.

وأوضح: «الشوط الأول، الزمالك كان متماسك إلى حد كبير.. لكن الشوط الثاني تراجع وتفوق أبو قير للأسمدة بشكل واضح وأهدر أكثر من فرصة».

وتابع أن الأمور لم تتحسن بالنسبة للزمالك إلا بعد تسجيل الهدف الثاني، قائلًا: «والدنيا مظبطتش شوية للزمالك إلا بعد ما جه الهدف التاني».

وأكد الناقد الرياضي أن تحقيق الانتصار في مثل هذه المباريات قد يأتي أحيانًا نتيجة مهارة فردية من أحد اللاعبين أو استغلال فرصة، وليس بالضرورة نتيجة تفوق فني واضح.

واختتم فتحي سند حديثه قائلًا: «المكسب لما بيجي في الظروف اللي زي دي بيكون بمهارة لاعب أو بتوفيق في فرصة.. هذه واحدة من المباريات التي تكسب ولا تلعب»، في إشارة إلى أن الزمالك حصد المطلوب من المباراة رغم عدم تقديم الأداء المنتظر.