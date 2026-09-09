مجدي طلبة يحسم موقفه من الأهلي والزمالك: مصر أولًا قبل أي نادٍ

كشف مجدي طلبة، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من المنافسة بين القطبين خلال مشاركتهما في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن انتماءه لمصر كان دائمًا يتقدم على أي انتماء للنادي.

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات إذاعية، إنه عندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك، كان يتمنى فوز الأهلي في البطولات الإفريقية، رغم أن بعض زملائه داخل النادي كانوا يرون الأمر بشكل مختلف.

وأوضح: «وأنا في الزمالك كنت ببقى عايز الأهلي يكسب في بطولة إفريقيا، على عكس ناس كتير حواليا في النادي، عشان كده اتاخد عني انطباع إني أهلاوي من وأنا بلعب في الزمالك».

وأضاف نجم القطبين السابق أنه بعد انتقاله إلى الأهلي، لم يتغير موقفه، إذ كان يتمنى أيضًا فوز الزمالك في البطولات الإفريقية، باعتباره ناديًا مصريًا يمثل الكرة المصرية في المحافل القارية.

وتابع: «لما رحت الأهلي كنت ببقى عايز الزمالك كمان يكسب في إفريقيا لأنه فريق مصري بيمثل مصر».

وأشار طلبة إلى أنه عندما يلتقي الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا، كان يتمنى وصول الفريقين إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن حسم اللقب بينهما في هذه الحالة يتركه لأمر الله.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لما الفريقين بيكونوا في دوري الأبطال ببقى عايزهم يصعدوا للنهائي، وساعتها بقى يحلها من لا يغفل ولا ينام».