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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري يكشف لحظة مؤثرة من كأس العالم 2018: عيطت بحُرقة.. وصلاح وعمر جابر شافوني

بكاء الحضري
بكاء الحضري
يارا أمين

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن كواليس مؤثرة عاشها خلال مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، موضحًا رد فعله بعدما علم أنه لن يشارك أساسيًا في المباراة الأولى للمنتخب.

وقال الحضري خلال تصريحات إذاعية في برنامج «خاص مع سيف»: «لما عرفت إني مش هلعب أول ماتش في كأس العالم 2018 عيطت بحُرقة».

وأضاف حارس منتخب مصر السابق أن لحظة تأثره لم يلاحظها سوى اثنين من زملائه، هما محمد صلاح وعمر جابر، أثناء جلوسه في حافلة المنتخب، قائلًا: «الوحيد اللي شافني وأنا بدمع وأنا قاعد في الباص محمد صلاح وعمر جابر».

وتأتي تصريحات الحضري لتكشف جانبًا إنسانيًا من مشاركته التاريخية مع منتخب مصر في مونديال روسيا، بعدما كان يسعى للمشاركة في البطولة وتحقيق حلمه مع الفراعنة.

عصام الحضري منتخب مصر الحضري محمد صلاح عمر جابر

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