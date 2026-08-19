الحضري يقترب من منصب مدرب حراس المنتخب الأوليمبي.. وأحمد حسن مرشح للإدارة

يسود اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم للاستعانة بـ عصام الحضري في منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، ضمن التصور الجديد للجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل امتلاك الحضري خبرات كبيرة في العمل مع المنتخبات الوطنية، حيث يشغل حاليًا منصب الإشراف على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية، كما تولى مؤخرًا تدريب حراس منتخب الشباب بشكل مؤقت.

وعلى الجانب الآخر، دخل أحمد حسن ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير المنتخب الأوليمبي، في ظل رغبة مسؤولي الجبلاية في تشكيل جهاز يجمع بين الخبرة الإدارية والفنية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الأسماء النهائية للجهاز الفني والإداري للمنتخب الأوليمبي، مع استمرار المفاضلة بين عدد من المرشحين للمناصب المختلفة.