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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأرقام.. إنجازات الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف خلال أسبوع

الاوقاف
الاوقاف
إيمان طلعت

واصلت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والثقافية والتوعوية بمختلف المديريات الإقليمية، خلال الفترة من السبت 26 سبتمبر وحتى الجمعة 2 أكتوبر 2026، في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وتوسيع نطاق الأنشطة الموجهة إلى الأئمة والواعظات والأطفال والشباب ومختلف فئات المجتمع.

إنجازات الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 

وفي مجال الأنشطة الفقهية والعلمية، نفذت الوزارة 628 مجلسًا للفقه في 6 مديريات، هي البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك بعد صلاة المغرب، إلى جانب 26 مجلسًا للفقه للواعظات في 8 مديريات، هي القاهرة والدقهلية ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ وسوهاج والبحيرة والمنيا.

كما شهد الأسبوع تنفيذ 3292 درسًا منهجيًا للأئمة بجميع المديريات الإقليمية، فضلًا عن 89 درسًا منهجيًا للواعظات في 13 مديرية، شملت القاهرة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج والفيوم والإسكندرية وكفر الشيخ.

وفي إطار تكثيف الأنشطة العلمية والدعوية، نفذت الوزارة 625 ندوة علمية بمديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، إلى جانب تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

كما عقدت المديريات الإقليمية 383 مجلسًا علميًا، باستثناء المديريات الحدودية، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر والسويس، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة 2 أكتوبر.

وعلى مستوى الأنشطة الثقافية والتوعوية، نفذت الوزارة 27 ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب تنفيذ الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة، وعقد ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية.

كما شهدت المساجد الكبرى عقد 3392 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه، وذلك يوم الخميس، ضمن البرامج الدينية والعلمية التي تنفذها الوزارة.

وامتدت أنشطة وزارة الأوقاف إلى الأطفال والشباب، حيث تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في 20880 مسجدًا بجميع المديريات، يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، إلى جانب تنفيذ 1018 قافلة شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب.

كما عقدت الوزارة 200 ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، و100 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى 90 ندوة للتوعية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والوصول بالبرامج التوعوية إلى مختلف الفئات.

وفي إطار تكثيف الجهود الدعوية بالمناطق المستهدفة، نفذت الوزارة القوافل الدعوية بمديريات القاهرة والسويس وبورسعيد، كما نفذت أنشطة المساجد المحورية في 10900 مسجد بجميع المديريات الإقليمية.

وتعكس هذه الأرقام تنوع واتساع نطاق الأنشطة التي تنفذها وزارة الأوقاف في المجالات الدعوية والعلمية والثقافية والتوعوية، وحرصها على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح وترسيخ الفكر الوسطي المستنير والمشاركة في بناء الإنسان.

الأوقاف أسامة الأزهري وزير الأوقاف إنجازات الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف إنجازات الإرشاد الديني

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