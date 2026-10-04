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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في الأسبوع العالمي للفضاء.. الأوقاف: العلم والتفكر في الكون سبيلٌ لمواجهة الخرافة وبناء الإنسان

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت

تحتفي وزارة الأوقاف بالأسبوع العالمي للفضاء، الذي يُحتفل به من ٤ إلى ١٠ من أكتوبر من كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ٥٤/٦٨ الصادر في ٦ من ديسمبر ١٩٩٩؛ تقديرًا لإسهامات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين حياة الإنسان، ودعم التعليم، وبناء قدرات الأجيال الجديدة، وتعزيز التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للفضاء. ويأتي احتفال هذا العام تحت موضوع «ثورة الصواريخ»، بما يؤكد التحولات المتسارعة في تقنيات الوصول إلى الفضاء، واتساع مجالات الانتفاع به في خدمة الإنسان والتنمية.

 النظر في الكون في التصور الإسلامي بطلب العلم والتفكر في آيات الله، لا بالخرافة والوهم

ويرتبط النظر في الكون في التصور الإسلامي بطلب العلم والتفكر في آيات الله، لا بالخرافة والوهم؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، وقال سبحانه: ﴿قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]. وقال سيدنا النبي ﷺ: «مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم. فالتفكر في خلق الله يفتح أبواب المعرفة، والعلم الصحيح سبيل إلى فهم سنن الكون وتسخيرها فيما ينفع الإنسان ويعمر الأرض، لا إلى تفسير الظواهر بالخرافات والأوهام.

وتعتز وزارة الأوقاف بما تبنيه الدولة المصرية من قدرات وطنية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وفي مقدمتها وكالة الفضاء المصرية التي أُنشئت بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٨، بهدف توطين علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطويرها وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر مقر الوكالة الإفريقية للفضاء بمدينة الفضاء المصرية، بما يؤكد دورها في دعم التعاون الفضائي على مستوى القارة الإفريقية. كما تفخر الوزارة بالنماذج المصرية الشابة التي تؤكد قدرة أبناء الوطن على صناعة المعرفة والابتكار، ومن أبرزها الباحثة المصرية ياسمين يحيى مصطفى، التي فازت بالمركز الأول في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة عام ٢٠١٥، وكرّمها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وكرمتها وكالة ناسا، وأُطلق اسم «Moustafa» على الكويكب رقم ٣١٩١٠ تكريمًا لإنجازها العلمي، لتظل تجربتها مصدر إلهام للأجيال الجديدة في طلب العلم والبحث والابتكار.

وتضطلع وزارة الأوقاف بدورها في الجانب الذي يخصها من بناء الإنسان، من خلال ترسيخ قيمة العلم، وربط التدين الصحيح بالمعرفة والعمران، ومواجهة الخرافة والدجل والتفسيرات الوهمية للظواهر الكونية، وتصحيح المفاهيم التي تحول دون التفكير العلمي الرشيد. ويأتي ذلك في صميم رؤية الوزارة لبناء شخصية مصرية متدينة تدينًا يصنع الحضارة، تجمع بين الإيمان والعلم والعمل، وتدرك أن التفكر في الكون يقود إلى مزيد من المعرفة والمسئولية، لا إلى الاستسلام للأوهام.

وفي الأسبوع العالمي للفضاء، تؤكد وزارة الأوقاف أن تقدم الأمم يبدأ بعقول تؤمن بالعلم، وتستوعب سنن الكون، وتحسن توظيف المعرفة في عمارة الأرض وخدمة الإنسان، وأن الإسلام لا يقف في مواجهة العلم، بل يفتح أبواب النظر والتفكر وطلب المعرفة. وتدعو الوزارة إلى ترسيخ ثقافة علمية تحاصر الخرافة، وتبني الإنسان القادر على التعلم والإبداع والمشاركة في صناعة مستقبل وطنه، مع دعم كل جهد دولي يجعل الفضاء مجالًا للتعاون والاستخدام السلمي وخدمة البشرية. سائلة الله تعالى أن يوفق أبناء مصر إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ مصر، ويديم عليها الأمن والاستقرار، وأن ينفع بعلم أبنائها وطنهم والإنسانية جمعاء.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأسبوع العالمي للفضاء

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