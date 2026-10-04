غدًا.. استكمال التصفيات الأولية لمسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التصفيات الأولية للموسم الأول من المسابقة السنوية لـ مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تحت شعار «سفير القرآن»، وذلك غدًا الاثنين، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر المركز.

استكمال التصفيات الأولية لمسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده

وتستكمل الاختبارات للطلاب المتقدمين للمسابقة من طلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، كما يشترط أن يكون المتسابق حافظًا للمستوى الذي يتقدم إليه، سواء حفظ القرآن الكريم كاملًا، أو نصفه، أو عشرة أجزاء، مع الإلمام بأحكام التجويد من خلال دراسة كتاب «بغية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين».

وتُجرى الاختبارات على أيدي نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وشيوخ المدرسة الأجلاء المتخصصين في القراءات، بما يضمن الدقة والشفافية في تقييم المتسابقين.

وعقب انتهاء التصفيات، سيتم اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل مستوى من مستويات المسابقة، بإجمالي 70 فائزًا، يحصلون على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 700 ألف جنيه مصري، إلى جانب شهادات شكر وتقدير لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة.

كما يشهد الحفل الختامي تخريج دفعة جديدة من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده.