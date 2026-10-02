الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة البلاد بداية العام المقبل

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، دعوة رسمية من الرئيس جوزيف عون، رئيس لبنان، لزيارة البلاد مطلع العام المقبل 2027.

وعبر الرئيس اللبناني عن اعتزاز لبنان بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كمنارة للفكر الإسلامي، وحصن للحوار والتسامح ونشر قيم الاعتدال والانفتاح بين الشعوب.

وأكد الرئيس اللبناني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان بمصر قيادة وشعبا، وما يربط البلدين من وشائج تاريخية وثقافية وروحية متينة، مؤكدًا أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر للبنان سيكون لها أثر بالغ في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم العيش المشترك.