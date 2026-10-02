سر كراسة صلاح فهمي.. سمير فرج يكشف تفاصيل تحديد موعد حرب أكتوبر

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل الدور الذي لعبه العقيد صلاح فهمي في تحديد موعد تنفيذ حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان مهندسا عسكريا متميزًا، وكُلّف من اللواء محمد عبد الغني الجمسي بتحديد توقيت الحرب، وساعة بدء التنفيذ.

وأوضح فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن صلاح فهمي وضع عددًا من المقترحات والأسباب المتعلقة بتوقيت الحرب؛ تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية، واختار يوم «الغفران» ضمن التصور الذي قدمه.

وأشار إلى أن صلاح فهمي أعد الخطة في كراسة ابنته «منال»؛ بعدما طُلب منه إنجازها في أسرع وقت، لافتًا إلى أن الكراسة أصبحت جزءًا من التفاصيل المرتبطة بإعداد خطة توقيت تنفيذ العملية.

وأضاف سمير فرج أن الخطة عُرضت بعد إعدادها على وزير الحربية« والرئيس الراحل أنور السادات، بحضور اللواء محمد عبد الغني الجمسي، وتمت الموافقة عليها واعتمادها.

وأكد أن تحديد توقيت الحرب، جاء بعد دراسة دقيقة للمقترحات والظروف المحيطة بعملية التنفيذ، في إطار الاستعدادات التي سبقت انطلاق حرب أكتوبر.