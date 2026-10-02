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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- في تصريحات قبل قليل لشبكة “فوكس نيوز”- إن حظر التصدير على الديزل لم يكن مطروحا على الطاولة، مضيفاً: لدينا علاقة جيدة جدا مع أوروبا.

وتحدث ترامب إلى الصحفيين قبيل توجهه إلى ألاباما في جولة انتخابية، قائلا: أوروبا لديها كميات كبيرة من الديزل وستقدم مساهمة كبيرة لنا وللسوق العالمية.

وعن الحرب مع إيران قال ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط، مضيفاً إيران ليست في حال جيدة.

وقال ترامب مازحًا بشأن احتمال عزله للمرة الثالثة بعد أن ذكّره بيتر دووسي بأنه خضع لإجراءات العزل مرتين من قبل: «لقد خضعتَ للعزل مرتين بالفعل، فماذا عن المرة الثالثة؟، فرد ترامب ساخرا: حسنًا، لا أعرف، لكنني أعتدت ذلك».

ثم وصف الرئيس الأمريكي احتمال تعرضه لإجراءات عزل جديدة بأنه زائف، وأشار إلى أن الديمقراطيين قد يسعون إلى عزله مجددًا إذا استعادوا السيطرة على الكونجرس.

وأشار إلى أن الجمهوريين رفضوا اتباع النهج نفسه مع جو بايدن؛ لأن ذلك كان سيكون غير مناسب.

كما هاجم ترامب تعيين ليتيشا جيمس مدعيةً خاصة للتحقيق في قضية اغتصاب بجامعة كورنيل والتي تتعلق بادعاء اغتصاب جماعي لطالبة في جامعة كورنيل الأمريكية عام 2024، وأصبحت الآن قضية جنائية جديدة بعد ظهور معلومات عن طريقة تعامل الشرطة والنيابة معها، قائلا:ليتيشا جيمس شخصية فاسدة.

وأضاف: أشعر بالأسف تجاه أي شخص تخضع أفعاله للتحقيق من جانبها، لأنه لن يحصل على معاملة عادلة.

ترامب مسألة إيران ستنتهي قريبا أسعار النفط الرئيس الأمريكي

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