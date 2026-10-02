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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجموعة السبع تواصل التصعيد ضد إيران وروسيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع
القسم الخارجي

أعلنت مجموعة السبع، اليوم الجمعة إدانتها استمرار الهجمات الإيرانية على جيرانها في المنطقة، متهمة طهران أيضًا بتعطيل حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه.

ودعا قادة مجموعة السبع إلى الاستعادة الفورية والكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدين عزمهم على مضاعفة جهودهم الجماعية لتحقيق ذلك، كما أشادوا بالولايات المتحدة لجهودها الرامية إلى ضمان حرية حركة التجارة عبر المضيق.

وأكد قادة المجموعة، في بيان عقب اجتماع افتراضي بشأن أمن الطاقة، أنهم سيُبقون على العقوبات المفروضة على روسيا، بالتزامن مع العمل مع وكالة الطاقة الدولية والشركاء الدوليين لمنع انتقال تداعيات أزمة الطاقة إلى أسواق الوقود والغاز والسلع الأخرى. 

وفي ملف الطاقة، اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج المنسق عبر وكالة الطاقة الدولية عن 100 مليون برميل من النفط خلال أربعة أشهر، مع تنفيذ إفراج كبير ومبكر عن مخزونات الديزل خلال أول 20 يومًا، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة ومواجهة ارتفاع الأسعار. 

كما دعت المجموعة الدول المنتجة إلى الامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنها زيادة التوترات في الأسواق.

إدانة هجمات هرمز مجموعة السبع التصعيد ضد إيران وروسيا الاقتصاد العالمي حركة التجارة الدولية الملاحة في مضيق هرمز

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