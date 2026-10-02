عقوبات أمريكية ضد حماس.. واشنطن تضرب شبكة ممولين في فرنسا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية تستهدف الشبكة المالية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وتشمل العقوبات أحد أعضاء الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، وشخصين يجمعان الأموال لصالحها ومقيمان في فرنسا، بالإضافة إلى كيانين، وفقًا لما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.

عقوبات أمريكية ضد حماس

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن هذه الإجراءات تكشف عن بنية تمويل معقدة استمرت لسنوات، نجحت في تحويل أكثر من مليوني دولار إلى حماس عبر واجهات خيرية مضللة وقنوات للعملات المشفرة، ما يظهر قدرة الحركة المستمرة على تكييف آليات جمع الأموال الخاصة بها لتجنب اكتشافها.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن عضو حماس، سليم عبد الله سليم، يشغل منصب نائب قائد كتيبة في الجناح العسكري للحركة ومقره غزة.

وأوضحت أنه يشرف على شبكة مالية استخدمت شركات مختلفة لخدمات تحويل الأموال ومحافظ للعملات المشفرة، لنقل مبالغ كبيرة إلى كتائب القسام التابعة لحماس.