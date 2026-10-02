5 أنشطة مفيدة لكبار السن للحفاظ على الصحة.. الحركة والتواصل والقراءة تحمي من العزلة

لا يعني التقدم في العمر التوقف عن ممارسة الحياة بصورة طبيعية أو فقدان القدرة على الاستمتاع بالأنشطة اليومية، بل يمكن أن تكون مرحلة ما بعد التقاعد بداية لفترة جديدة من الحيوية والتواصل والمشاركة.

الحفاظ على مشاركة كبار السن في المجتمع

ويعد مفهوم «الشيخوخة النشطة» من المفاهيم المهمة التي تركز على الحفاظ على مشاركة كبار السن في المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة أنشطة تناسب قدراتهم وظروفهم، إلى جانب الاهتمام بالتغذية والنوم والصحة النفسية.

ويؤكد متخصصون أن دور الأسرة والمجتمع لا يجب أن يقتصر على رعاية المسن بصورة تقليدية، وإنما يمتد إلى دعمه وتشجيعه على الاستقلال والمشاركة، بما يساعده على الحفاظ على شعوره بالقيمة والقدرة على التفاعل مع المحيطين به.

5 أنشطة تساعد كبار السن على الحفاظ على الحيوية

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، تفاصيل مفهوم «الشيخوخة النشطة»، موضحًا أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان الحيوية أو القدرة على الاستمتاع بالحياة.

وأكد هندي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، ضرورة الحفاظ على الحيوية بعد سن التقاعد، من خلال الاندماج في المجتمع والاستمرار في ممارسة الأدوار الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التقدم في العمر لا يمثل عائقًا أمام المشاركة المجتمعية.

وأوضح أن من أهم الأنشطة التي يمكن أن تساعد كبار السن على الحفاظ على نشاطهم:

1- المشي والحركة:

ممارسة المشي بصورة مناسبة لقدرات المسن تساعده على الحفاظ على نشاطه وتجنب الخمول، مع مراعاة حالته الصحية وقدرته البدنية.

2- القراءة:

الحرص على القراءة وممارسة الأنشطة الذهنية يساعدان على استمرار التفاعل مع المعرفة والأحداث، ويمنحان المسن نشاطًا يوميًا يمكن الاستمتاع به.

3- الألعاب والأنشطة الترفيهية:

يمكن للألعاب والأنشطة البسيطة أن توفر مساحة للترفيه والتفاعل، خاصة عند ممارستها مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

4- التغذية والنوم:

شدد استشاري الصحة النفسية على أهمية الاهتمام بالتغذية والحصول على نوم مناسب، باعتبارهما من العوامل المرتبطة بالحفاظ على النشاط والصحة العامة.

5- الاندماج والتواصل الاجتماعي:

عدم عزل كبار السن عن المجتمع وإشراكهم في الأنشطة الاجتماعية من أهم عناصر «الشيخوخة النشطة»، خاصة أن التقاعد لا يعني انتهاء الدور الاجتماعي للإنسان.

وأشار وليد هندي إلى أهمية الاهتمام بالجانب الروحي والنفسي لكبار السن منذ مراحل عمرية مبكرة، موضحًا أن الأشخاص الذين يتمتعون بإشباع هذا الجانب يمكن أن يحافظوا على قدر أكبر من الابتهاج والإقبال على الحياة في مراحل الشيخوخة.

إشراك كبار السن في أنشطة بسيطة

وأكد ضرورة إشراك كبار السن في أنشطة بسيطة ومناسبة لقدراتهم، مع توفير الدعم الفعّال لهم، بعيدًا عن التعامل معهم وفق مبدأ الوصاية، بما يحافظ على استقلاليتهم ويعزز شعورهم بالمشاركة والقدرة على ممارسة أدوارهم داخل الأسرة والمجتمع.