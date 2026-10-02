قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
حالة حادة من الاكتئاب.. شاب ينهي حياته في بولاق الدكرور
تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال
نواف سلام: الحرب فُرضت علينا وأعادت لبنان إلى الوراء
بسبب «فيديو الاستغاثة».. وزيرة التضامن تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق
4 لاعبين في الأهلي استفادوا من توقف الدوري.. فرص جديدة أمام هؤلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كبار السن.. فحوصات دورية ورياضة آمنة تحمي من المشكلات الصحية

كبار السن
كبار السن
البهى عمرو

كشفت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين ومدير مستشفى المسنين بكلية طب جامعة عين شمس سابقًا، أهمية المتابعة الدورية لصحة كبار السن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مع ضرورة مراجعة الأدوية بشكل منتظم لتجنب التداخلات الدوائية التي قد تسبب الدوخة أو اضطرابات أخرى.

وأضافت ولاء وسام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفحص الدوري مهم حتى لكبير السن الذي لا يعاني من أعراض، مشيرة إلى ضرورة إجراء الفحوصات مرة واحدة على الأقل سنويًا، ومتابعة السكر والضغط والدهون، إلى جانب النظر والسمع وصحة العظام.

المسنين

وأوضحت أن التغذية الجيدة وشرب المياه ومتابعة الوزن والشهية من الأمور المهمة، مع ضرورة الانتباه لأي تغيير مفاجئ في الحركة أو التوازن أو تكرار السقوط، وتأمين المنزل لتجنب الحوادث، خاصة في الحمام والممرات.

وشددت على أهمية ممارسة الرياضة، موضحة أن المشي من أكثر الأنشطة أمانًا لكبار السن، ويمكن البدء بـ10 دقائق يوميًا وزيادة المدة تدريجيًا، إلى جانب تمارين القوة والمرونة والتوازن تحت إشراف الطبيب.

وحذرت من تناول أدوية النوم دون استشارة الطبيب، مؤكدة أن بعض الأدوية قد تؤثر على التركيز والذاكرة وتزيد مخاطر السقوط.

وأكدت أن أي تغير مفاجئ في الوعي أو الحركة أو الشهية أو الوزن يستدعي الكشف الطبي وعدم اعتباره أمرًا طبيعيًا بسبب التقدم في العمر.

كبار السن المشكلات الصحية جامعة عين شمس قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

اليقطين

يحمي من أمراض خطيرة .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول اليقطين؟

بالصور

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد