كبار السن.. فحوصات دورية ورياضة آمنة تحمي من المشكلات الصحية

كشفت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين ومدير مستشفى المسنين بكلية طب جامعة عين شمس سابقًا، أهمية المتابعة الدورية لصحة كبار السن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مع ضرورة مراجعة الأدوية بشكل منتظم لتجنب التداخلات الدوائية التي قد تسبب الدوخة أو اضطرابات أخرى.

وأضافت ولاء وسام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفحص الدوري مهم حتى لكبير السن الذي لا يعاني من أعراض، مشيرة إلى ضرورة إجراء الفحوصات مرة واحدة على الأقل سنويًا، ومتابعة السكر والضغط والدهون، إلى جانب النظر والسمع وصحة العظام.

وأوضحت أن التغذية الجيدة وشرب المياه ومتابعة الوزن والشهية من الأمور المهمة، مع ضرورة الانتباه لأي تغيير مفاجئ في الحركة أو التوازن أو تكرار السقوط، وتأمين المنزل لتجنب الحوادث، خاصة في الحمام والممرات.

وشددت على أهمية ممارسة الرياضة، موضحة أن المشي من أكثر الأنشطة أمانًا لكبار السن، ويمكن البدء بـ10 دقائق يوميًا وزيادة المدة تدريجيًا، إلى جانب تمارين القوة والمرونة والتوازن تحت إشراف الطبيب.

وحذرت من تناول أدوية النوم دون استشارة الطبيب، مؤكدة أن بعض الأدوية قد تؤثر على التركيز والذاكرة وتزيد مخاطر السقوط.

وأكدت أن أي تغير مفاجئ في الوعي أو الحركة أو الشهية أو الوزن يستدعي الكشف الطبي وعدم اعتباره أمرًا طبيعيًا بسبب التقدم في العمر.