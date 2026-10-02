الشرطة الإسرائيلية تحتجز أحد مواطنيها بتهمة التخابر مع إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية ؛ بأن قوات الشرطة ألقت القبض على شخص من مدينة باقة الغربية كان ينفذ مهاماً أمنية لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها "في إطار نشاط مشترك شمل الشرطة الإسرائيلية (محققين من منطقة "آشر" ووحدة السايبر التابعة للوحدة 433) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تم خلال الأسابيع الأخيرة اعتقال محمد فهمي (25 عاماً)، وهو مواطن إسرائيلي يقيم في باقة الغربية، للتحقيق معه بشبهة التواصل مع جهات إيرانية وتنفيذ مهام لصالحها".

وأضاف البيان العبري : وتُعد هذه القضية حلقة أخرى ضمن مساعي الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين بهدف تعزيز أنشطة " ضد دولة إسرائيل.

وزاد البيان : وتُظهر تفاصيل التحقيق أن المشتبه به كان على تواصل عبر الإنترنت مع شخصية إجرامية، ونفذ سلسلة من المهام لصالحه مقابل الحصول على مقابل مادي.

وأتمت شرطة الاحتلال بيانها : مع اختتام التحقيق المشترك المستند إلى أدلة دامغة ضده، سيتم اليوم تقديم لائحة اتهام خطيرة إلى المحكمة المركزية في حيفا من قِبَل مكتب المدعي العام للمنطقة، وذلك بتهمة التواصل مع عميل أجنبي.

