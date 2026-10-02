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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة المنصورة: نحافظ على البعد الدولي وندعم البحث العلمي بـ60 مليون جنيه

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
رحمة سمير

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة حافظت على حضورها الدولي وأصبحت في صدارة الجامعات المصرية من حيث البعد الدولي للعام الثاني على التوالي، موضحًا أن تصنيف «التايمز» العالمي يعد من التصنيفات المهمة التي تهتم بالبحث العلمي والنشاط الأكاديمي وبيئة العمل وجذب الطلاب الوافدين والاتفاقيات الدولية ومدى تطبيقها.

وأوضح «خاطر»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن نحو 2300 جامعة من 118 دولة شاركت في تصنيف التايمز لعام 2027، مشيرًا إلى أن المنافسة أصبحت أكثر صعوبة، لافتًا إلى أن 40 جامعة مصرية دخلت التصنيف هذا العام مقارنة بـ3 جامعات فقط عام 2016، وهو ما يعكس تطور حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

ولفت رئيس جامعة المنصورة إلى أن البحث العلمي يمثل العنصر صاحب الوزن الأكبر في تصنيف التايمز، مؤكدًا أن الجامعة تضع خطة لدعم بيئة العمل والبحث العلمي وربط الأبحاث بالصناعة، موضحًا أن الجامعة أنفقت خلال العام الماضي أكثر من 60 مليون جنيه على الأبحاث العلمية المقدمة من منسوبي الجامعة والمشروعات البحثية، خاصة المرتبطة بالصناعة.

وأضاف «خاطر» أن الجامعة تركز كذلك على جذب الطلاب والأساتذة الوافدين، إلى جانب التبادل بين أعضاء هيئة التدريس وتفعيل الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن هذه الملفات تأتي ضمن خطة سنوية تضعها الجامعة من خلال مجلس جامعة المنصورة للحفاظ على ما تم تحقيقه وتعزيز حضورها الدولي.
 

جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة البحث العلمي مليون منسوبي الجامعة

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