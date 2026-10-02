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الجيش الأمريكي يرسل صواريخ باتريوت لحماية مواقع الطاقة في السعودية وقطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يرسل صواريخ باتريوت لحماية مواقع الطاقة في السعودية وقطر

بطاريات صواريخ باتريوت
بطاريات صواريخ باتريوت
خاطر عبادة

قال مسؤولان أمريكيان ومصدر إقليمي لموقع أكسيوس، إن الجيش الأمريكي أرسل في الأسابيع الأخيرة بطاريتين إضافيتين من منظومة صواريخ باتريوت لحماية منشآت النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وقطر.

رسالة طمأنة للحلفاء

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي واشنطن لطمأنة الرياض والدوحة بأنها ستحمي منشآت الطاقة الرئيسية لديهما، في حال قرر الرئيس ترامب استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران.

وكان ترامب قد قال يوم الخميس إنه يدرس استئناف حملة القصف في الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "عليّ الآن اتخاذ قرار: إما أن توقع إيران على الاتفاق، أو أنه سينتهي".

ضغوط سعودية قطرية سابقة

وكان قادة السعودية وقطر قد ضغطوا على ترامب مطلع أغسطس الماضي، عندما كان يدرس شن هجوم واسع النطاق يشمل ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، لعدم القيام بذلك، معربين عن قلق بالغ من أن ترد إيران بضرب منشآت النفط والغاز الطبيعي لديهم.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن تلك المناشدات كانت سبباً رئيسياً في قرار ترامب العدول عن شن الهجوم والتحول بدلاً من ذلك إلى حملة ضغط اقتصادي.

وبحسب المصادر، أرسل الجيش الأمريكي الشهر الماضي بطارية باتريوت إضافية إلى السعودية لحماية منشأة نفطية رئيسية، كما أُرسلت بطارية أخرى إلى قطر لحماية منشأة للغاز الطبيعي.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى موافقة السعودية على استخدام مجالها الجوي في حال استئناف العمليات القتالية، وهو إذن من غير المرجح أن تمنحه الرياض إذا شعرت أن منشآتها النفطية غير محمية.

من جانبه، امتنع المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الكابتن تيم هوكينز عن التعليق.

نقص عالمي في منظومات باتريوت

وأصبحت بطاريات باتريوت، وخاصة صواريخها الاعتراضية، سلعة مطلوبة بشدة منذ بدء الحرب في إيران، حيث نقل الجيش الأمريكي بطاريات وصواريخ اعتراضية إلى الشرق الأوسط من قيادات إقليمية أخرى، مما أثار مخاوف بشأن الجاهزية في أجزاء أخرى من العالم.

تعزيزات عسكرية غير مسبوقة

على صعيد متصل، يواصل الجيش الأمريكي إرسال المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة والقوات إلى الشرق الأوسط تحسباً لاحتمال استئناف الحرب.

وقال مسؤول أمريكي إن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" ومجموعتها الضاربة غادرت سان دييغو "بهدوء" يوم الأحد متجهة إلى المنطقة، ومن المتوقع وصولها إلى الشرق الأوسط في منتصف نوفمبر تقريباً.

وستنضم روزفلت إلى حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" الموجودة في المنطقة منذ مارس، وحاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" التي أُرسلت من اليابان خلال الصيف.

وقال المسؤول: "هذا يعني أن منطقة الشرق الأوسط قد تمتلك ما يصل إلى ثلاث مجموعات حاملات طائرات ضاربة.. وهذا يمثل قوة نارية أكبر بكثير"، فيما قال مسؤول آخر إنه لم يتم تحديد ما إذا كانت روزفلت ستحل محل إحدى الحاملات المنتشرة حالياً أم ستكون حاملة إضافية.

وأضاف أن مجموعة ماكين آيلاند البرمائية الجاهزة، والتي تضم ثلاث سفن برمائية تحمل آلافاً من مشاة البحرية من وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الثالثة عشرة، غادرت إلى المنطقة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تصل بحلول نهاية نوفمبر لتنضم إلى مجموعة برمائية أخرى ووحدة استكشاف بحرية تم نشرهما في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

أمريكا بطاريات صواريخ باتريوت السعودية منشأت الطاقة السعودية

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