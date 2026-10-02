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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا

المسجد الأحمدي
المسجد الأحمدي
محمد شحتة

نقلت القناة الأولى المصرية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من  المسجد الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقررة اليوم  2 أكتوبر 2026م، الموافق 20 ربيع الآخر 1448هـ، بعنوان «ولقد كرمنا بني آدم»، وذلك عبر منصتها الرقمية.

وقالت الوزارة أن الهدف من خطبة الجمعة توعية جمهور المساجد بأهمية حفظ الأوطان وصيانة أمنها، وبيان أن من مقتضيات تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يدرك مسؤوليته تجاه وطنه، ويحافظ على أمنه واستقراره ومقدراته، مع التأكيد على ضرورة نبذ الشائعات والتحقق من الأخبار قبل تداولها.

وتتناول الخطبة التأكيد على أن حب الوطن فطرة سليمة وغريزة إنسانية أصيلة، وأن ارتباط الإنسان بوطنه وشعوره بالمسؤولية تجاهه من القيم التي تسهم في بناء المجتمعات والحفاظ على استقرارها، بما يدفع إلى العمل من أجل رفعة الوطن والنهوض به.

مكانة مصر وفضلها في القرآن

كما تسلط الخطبة الضوء على مكانة مصر وفضلها وما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من إشارات إلى مكانتها، بما يعزز الوعي بقيمة الوطن وضرورة الحفاظ عليه، وترسيخ مشاعر الانتماء والمسؤولية تجاهه.

وتوضح خطبة الجمعة أن استقرار الأوطان يمثل مقصدًا شرعيًا يرتبط بحفظ الضروريات الخمس، لما يمثله الأمن والاستقرار من أساس لحماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وتمكين المجتمع من مواصلة مسيرة البناء والتنمية في بيئة آمنة ومستقرة.

وتحذر الخطبة من خطورة الشائعات وما يمكن أن يترتب على انتشارها من أضرار تمس أمن المجتمع واستقراره، مشددة على ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل نقلها أو تداولها، وحفظ الكلمة وعدم المشاركة في نشر ما لا يستند إلى مصادر موثوقة.

كما تتناول الخطبة أهمية الوعي بالتحديات التي تواجه الأوطان والمجتمعات، والتعامل معها بروح من الأمل والعمل الرشيد، بعيدًا عن اليأس أو الانسياق وراء الأخبار المضللة، مع التأكيد على أن مواجهة التحديات تتطلب وعيًا حقيقيًا، وعملًا جادًا، وتحملًا للمسؤولية.

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