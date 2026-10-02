20 مليون جنيه.. مستريح دواجن يستولى على أموال المواطنين بالجيزة

تحولت وعود بتحقيق أرباح شهرية كبيرة إلى بلاغات متتالية أمام أقسام الشرطة في أكتوبر والعجوزة وإمبابة، بعدما اتهم عشرات المواطنين شخصًا يُدعى «هاني م.» بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها في أنشطة تجارية ومنحهم أرباحًا شهرية تصل إلى 30%.

وتقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات، حملت أرقام 10285 و10286 و8056 جنح أكتوبر، و13789 جنح العجوزة، اتهموا خلالها المشكو في حقه بالحصول على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية والدواجن، مقابل عائد شهري.

وبحسب أقوال مقدمي البلاغات، فقد فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بتوقف المشكو في حقه عن التواصل معهم، بعد إغلاق هاتفه واختفائه، ما حال دون تمكنهم من الوصول إليه أو استرداد أموالهم.

وأضاف أصحاب البلاغات أنهم سلموا المتهم مبالغ مالية على فترات مختلفة، على أمل الحصول على الأرباح المتفق عليها، قبل أن تنقطع الاتصالات بينهم، الأمر الذي دفعهم إلى تحرير محاضر رسمية للمطالبة بحقوقهم وكشف مصير أموالهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغات، فيما تجرى أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة الاتهامات، وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشكو في حقه.