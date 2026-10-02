قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنة ورصاصة ولعنة الميراث.. شقيقان يتبادلان الاعتداء بالأسلحة في كرداسة
دوي غامض كل 24 ساعة.. الكشف عن مصدر الانفجارات في مضيق هرمز
20 مليون جنيه.. مستريح دواجن يستولى على أموال المواطنين بالجيزة
طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية
مبادرة خفض أسعار 30 سلعة.. القائمة الكاملة والتفاصيل قبل الشراء
عضو بالأزهر: الإسلام حرم السخرية والتنمر.. والأمن والاستقرار من أعظم نعم الله
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا
مفاجأة تحت المياه.. العثور على سفينة غارقة منذ 400 عام تكشف أسرارا مثيرة
كثرة النزيف أبرز علامة.. أعراض سرطان عنق الرحم وطرق الاكتشاف المبكر
محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور
هنا معتز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026
حالة شديدة الندرة .. معهد الكبد بالمنوفية يستخرج تكوين جنيني من معدة رضيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

20 مليون جنيه.. مستريح دواجن يستولى على أموال المواطنين بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تحولت وعود بتحقيق أرباح شهرية كبيرة إلى بلاغات متتالية أمام أقسام الشرطة في أكتوبر والعجوزة وإمبابة، بعدما اتهم عشرات المواطنين شخصًا يُدعى «هاني م.» بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها في أنشطة تجارية ومنحهم أرباحًا شهرية تصل إلى 30%.

وتقدم عدد من المواطنين بعدة بلاغات، حملت أرقام 10285 و10286 و8056 جنح أكتوبر، و13789 جنح العجوزة، اتهموا خلالها المشكو في حقه بالحصول على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية والدواجن، مقابل عائد شهري.

وبحسب أقوال مقدمي البلاغات، فقد فوجئوا خلال الفترة الأخيرة بتوقف المشكو في حقه عن التواصل معهم، بعد إغلاق هاتفه واختفائه، ما حال دون تمكنهم من الوصول إليه أو استرداد أموالهم.

وأضاف أصحاب البلاغات أنهم سلموا المتهم مبالغ مالية على فترات مختلفة، على أمل الحصول على الأرباح المتفق عليها، قبل أن تنقطع الاتصالات بينهم، الأمر الذي دفعهم إلى تحرير محاضر رسمية للمطالبة بحقوقهم وكشف مصير أموالهم.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغات، فيما تجرى أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة الاتهامات، وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشكو في حقه.

مستريح جديد الجيزة أكتوبر العجوزة إمبابة تجارة الأجهزة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

ترشيحاتنا

إمام المسجد الأحمدي

إمام المسجد البدوي: كرامة الإنسان مصونة في الإسلام.. وعلى كل فرد أن يؤدي دوره في بناء الوطن

غزة

الصحة العالمية: إسرائيل تمنع دخول المعدات الطبية وأجهزة الآشعة إلى قطاع غزة دون أي مبرر

روسيا

نيويورك تايمز: روسيا تخطط لضرب محطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا بنحو 1000 صاروخ ومسيرة

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد