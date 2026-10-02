تشهد شقق الإيجار التمليكي 2026 اهتماما متزايدا من المواطنين بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من التقديم على الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

ويتيح هذا النظام للمستفيد الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية لمدة محددة، على أن تنتقل ملكية الوحدة إليه بشكل نهائي وفقا للقواعد والضوابط المعلنة.

وتطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية ضمن هذا النظام، موزعة على 26 مدينة جديدة، مع إتاحة التقديم إلكترونيا من خلال بوابة مسكن، وفقا للشروط والضوابط الواردة في كراسة شروط الطرح.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما حتى تاريخ نهاية الإعلان. كما يجب ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه شهريا.

وتخضع عملية تخصيص الوحدات لقواعد الدخل ومحل إقامة المتقدم، إلى جانب توافر الوحدات في المدن والمشروعات المحددة ضمن الطرح.

كما تشترط القواعد العامة ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مملوكة حاليا أو سبق التنازل عنها للغير، وسواء كان الحصول عليها مدعوما أو غير مدعوم من الدولة.

ولا يسمح للأسرة بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة ضمن الطرح.

أماكن شقق الإيجار المنتهي بالتملك

يشمل الطرح 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على المدن الجديدة. ويضم الجزء الأول 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل في 26 مدينة جديدة، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 57 و161 مترا مربعا.

كما يتضمن الطرح 5 آلاف وحدة أخرى جار تنفيذها في 8 مدن جديدة، وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترا مربعا.

وتشمل المدن المطروحة القاهرة الجديدة و15 مايو وبدر والشروق والعبور والعبور الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة والفيوم الجديدة والفشن الجديدة وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وملوي الجديدة وناصر الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

مدة الإيجار ونظام تملك الوحدة

أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدة تصبح مملوكة مبدئيا للمواطن المخصص له الوحدة منذ بداية التخصيص والاستلام، على أن تصبح الملكية نهائية بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة وفقا للنظام المعلن.

وتبلغ مدة السداد 20 عاما، وهو ما يجعل نظام الإيجار المنتهي بالتملك مختلفا عن الإيجار التقليدي، إذ يستهدف في نهايته انتقال ملكية الوحدة إلى المستفيد وفقا للقواعد المنظمة للطرح.

وبحسب الضوابط المعلنة، لا يعاد تقييم قيمة الوحدة مرة أخرى بعد الاستلام، بينما يلتزم المواطن بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، والتي تزيد بنسبة 10 بالمائة سنويا فقط.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة بين 1500 و2000 جنيه تقريبا، وذلك وفقا لمساحة الوحدة وموقعها والمشروع التابعة له، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لكل وحدة وفقا لما هو وارد في كراسة الشروط.

كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة والقواعد المنظمة للحصول على الدعم.

مصروفات التسجيل وتأمين الوحدة

تبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيها، وهي رسوم غير قابلة للرد أو الاسترداد، ويتم سدادها من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يلتزم المتقدم بسداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية، ويتم دفعه من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات التي تشملها الوحدات المطروحة.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقا للقواعد والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

وبالنسبة للوحدات المطروحة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبلغ جدية الحجز 5 آلاف جنيه، وبحد أقصى 15 ألف جنيه وفقا للمشروع، ويتم استكمال المبالغ وفقا للقواعد المحددة لتصبح قيمة التأمين المطلوبة.

وديعة صيانة الوحدات

يمكن للمواطن المخصص له الوحدة سداد وديعة صيانة عند الاستلام، ويتم احتساب قيمتها وفقا للقيمة الحالية للوحدة.

وفي بعض المشروعات يمكن سداد قيمة الصيانة الشهرية المحددة، والتي تبدأ من 0.5 جنيه للمتر المربع، وفقا للقواعد الواردة في كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

ماذا يحدث في حالة وفاة صاحب الوحدة

حددت وزارة الإسكان القواعد المنظمة للتعامل مع الوحدة في حالة وفاة الشخص المخصص له الوحدة.

وفي هذه الحالة تنتقل الحقوق والالتزامات إلى الورثة الشرعيين، إذا رغبوا في الاحتفاظ بالوحدة واستكمال الالتزامات المالية والقانونية الخاصة بها.

أما في حالة عدم رغبة الورثة في الاحتفاظ بالوحدة، فتتم إعادتها وإجراء التسويات المالية وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للطرح.

موعد المرحلة الثانية من التقديم

بدأت المرحلة الأولى من التقديم على الوحدات في 20 سبتمبر 2026، وكانت مخصصة لذوي الهمم واستمرت حتى 27 سبتمبر.

وتبدأ المرحلة الثانية لجميع المواطنين اعتبارا من 28 سبتمبر 2026، وتستمر حتى 28 أكتوبر 2026، وفقا للمواعيد المعلنة للطرح.

ويتم التقديم إلكترونيا من خلال بوابة مسكن، مع ضرورة استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة للتقديم.

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المستندات المطلوبة للتقديم

يجب على الراغبين في حجز شقق الإيجار التمليكي تجهيز المستندات المطلوبة قبل بدء تسجيل الطلب، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

كما تتضمن المستندات مفردات مرتب حديثة للعاملين، أو شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات اجتماعية إن وجد.

ويحتاج المتقدم كذلك إلى تقديم الإقرار بعدم الحصول على دعم سكني سابق، وفقا للنموذج المحدد في كراسة الشروط.