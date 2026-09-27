شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الحجز والشروط والأوراق والمدن وقيمة الإيجار

تتصدر شقق الإيجار التمليكي 2026 اهتمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بنظام يتيح الانتفاع بالمسكن مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية مدة الإيجار وفقا للقواعد المنظمة للطرح.

وتأتي المرحلة الجديدة ضمن جهود وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

ويشمل الطرح الجديد 10 آلاف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن الجديدة مع إتاحة التقديم إلكترونيا من خلال بوابة مسكن وفقا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الطرح.

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موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مواعيد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026 على مرحلتين لضمان إتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات المستحقة.

وتبدأ المرحلة الأولى من التقديم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأحد 27 سبتمبر 2026 وتخصص للمواطنين من ذوي الهمم.

وتنطلق المرحلة الثانية يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وتشمل جميع المواطنين المستحقين للتقديم بالإضافة إلى الأشخاص من ذوي الهمم الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى.

طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

يتم التقديم على الوحدات السكنية إلكترونيا من خلال بوابة مسكن وفقا للقواعد والشروط الواردة في كراسة الطرح.

ويجب على المتقدم الاطلاع على كراسة الشروط بالكامل قبل تسجيل طلب الحجز للتعرف على مواقع الوحدات ومساحاتها والقيمة الإيجارية ونظام السداد وقواعد التخصيص وشروط الاستحقاق والحد الأقصى للدخل.

تفاصيل طرح 10 آلاف وحدة سكنية

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك موزعة على نحو 26 مدينة جديدة.

ويضم الطرح 5 آلاف وحدة تم تنفيذها بالفعل في 26 مدينة جديدة وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 57 و161 مترا مربعا.

كما تتضمن المرحلة تنفيذ 5 آلاف وحدة أخرى في 8 مدن جديدة وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترا مربعا.

وتأتي الوحدات المطروحة ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر وفقا للتفاصيل الواردة في كراسة الشروط.

وخصصت الوزارة نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط التقديم والاستحقاق.

وتعتمد قواعد التخصيص على عدد من المحددات من بينها شرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل النهائية المتعلقة بأسعار الوحدات والقيم الإيجارية ونظم السداد والتخصيص.

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قيمة إيجار شقق الإيجار التمليكي 2026

تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المطروحة بين 1500 و2000 جنيه وفقا لمساحة الوحدة وموقعها.

كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعما لقيمة الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة وذلك على مدار مدة الإيجار وطبقا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وتشمل.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه.

سداد مصروفات التسجيل البالغة 365 جنيها وهي مصروفات غير قابلة للرد أو الاسترداد من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات التي تتضمن الوحدات المطروحة.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض طلب المتقدم وفقا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

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مدن شقق الإيجار التمليكي 2026

تتوزع الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك على 26 مدينة جديدة وهي.

القاهرة الجديدة.

15 مايو.

بدر.

الشروق.

العبور.

العبور الجديدة.

6 أكتوبر الجديدة.

برج العرب الجديدة.

العلمين الجديدة.

دمياط الجديدة.

السادات.

العاشر من رمضان.

الصالحية الجديدة.

المنصورة الجديدة.

رشيد الجديدة.

الفيوم الجديدة.

الفشن الجديدة.

بني سويف الجديدة.

المنيا الجديدة.

ملوي الجديدة.

ناصر الجديدة.

أسيوط الجديدة.

سوهاج الجديدة.

قنا الجديدة.

طيبة الجديدة.

أسوان الجديدة.

ويتم التقديم وفقا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي وفي حال عدم توافر وحدات في محل إقامة المواطن يمكن التقديم على مدينة أخرى وفقا للقواعد المنظمة للطرح والواردة في كراسة الشروط.

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المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة وفقا للضوابط المحددة في الإعلان وتشمل.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

مفردات مرتب حديثة للعاملين أو شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث.

برنت تأمينات اجتماعية إن وجد.

إقرار بعدم الحصول على دعم سكني سابق وفقا للنموذج الوارد في كراسة الشروط والقواعد المنظمة للطرح.

ويجب على المتقدم مراجعة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال طلب الحجز إلكترونيا والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة بشكل صحيح لتجنب وجود بيانات ناقصة أو مستندات غير مطابقة لشروط التقديم.