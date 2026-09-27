بعد حظر منتجات المستوطنات| قرار إسرائيلي عاجل ضد هولندا | ماذا حدث؟

ألزمت وزارة خارجية الاحتلال الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله بإعادة الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها إسرائيل لهم خلال 7 أيام.

جاء ذلك في منشور أرسلته خارجية الاحتلال الى سفارة هولندا بالأراضي المحتلة .

ووفق المنشور العبري : بمضي هذه الفترة، ستنتهي الامتيازات والحقوق التي منحتها سلطات الاحتلال للدبلوماسيين الهولندين .

وتابع المنشور : إذا كانت هولندا ترغب في الاستمرار في تمثيل مصالحها أمام الفلسطينيين، فإنها تستطيع القيام بذلك من أراضي السلطة الفلسطينية.

وأضاف : كما هو معروف، في الشهر الماضي، أبعدنا التمثيلية الهولندية من مركز الدعم الدولي لغزة الذي يعمل من مدينة قريات غات، وذلك عقب نشاط حكومة هولندا المعادي للاحتلال .

وتابع : نؤكد مرة أخرى، إن إسرائيل لن تتجاوز مثل هذه الإجراءات الموجهة لإيذائها. وأي دولة تعمل بشكل عدائي وأحادي الجانب ضد إسرائيل ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة.

ودخل القرار الهولندي بحظر استيراد وتجارة المنتجات من الضفة الغربية وشرق القدس وهضبة الجولان، حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.