على خطى بريطانيا وفرنسا| هولندا تحظر واردات المستوطنات.. وتفتيش مسافرين إسرائيليين بالمطار

بدأت هولندا تطبيق قرارها الخاص بفرض عقوبات على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، على غرار بريطانيا و فرنسا، وسط تقارير عن إخضاع مسافرين قادمين من إسرائيل لعمليات تفتيش دقيقة في مطار سخيبول.

ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، يوم 22 سبتمبر 2026، ويشمل المنتجات التي يتم تصنيعها أو إنتاجها كليا أو جزئيا في المستوطنات الواقعة في المناطق المشمولة بالعقوبات.

وبحسب التقرير، يمتد الحظر أيضًا إلى بعض المنتجات الموجودة في الأمتعة الشخصية للمسافرين والهدايا التذكارية، فيما قد يتعرض من يثبت تعمده تغيير بيانات منشأ المنتجات أو التحايل على القواعد لعقوبات قانونية.

وتنص القواعد الجديدة على إمكانية فرض عقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات في حالات المخالفات المتعمدة أو التحايل على الحظر، بينما قد تصل العقوبة في حالات المخالفات غير المقصودة إلى عام واحد، وفقًا لما أورده التقرير.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن مسافرين وصلوا إلى مطار سخيبول على متن رحلات قادمة من تل أبيب خضعوا لفحوصات جمركية إضافية.

وأفادت التقارير بأن عناصر من الدرك الملكي الهولندي شاركوا في عمليات التفتيش للتأكد من عدم إدخال منتجات مصدرها القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو هضبة الجولان.

وشملت عمليات الفحص، بحسب التقرير، منتجات مثل النبيذ والتمور والزيتون وغيرها من السلع، كما وُزعت على المسافرين قوائم بالمواد التي يشملها الحظر.

وأشار التقرير إلى أن الحظر لا يرتبط بتاريخ شراء المنتج، ما يعني أن المنتجات التي تم شراؤها قبل دخول القرار حيز التنفيذ قد تخضع للقواعد الجديدة عند إدخالها إلى هولندا.

ولم ترد الجمارك الهولندية على طلب صحيفة «جيروزاليم بوست» للتعليق على عمليات التفتيش حتى وقت نشر التقرير.