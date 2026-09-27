وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بالتزامن مع عطلة عيد العرش اليهودي.

وبموجب القرار، سيُمنع العمال الفلسطينيون من دخول المستوطنات الإسرائيلية خلال فترة الإغلاق، فيما ستظل نقاط التفتيش والمعابر في الضفة الغربية مغلقة حتى 3 أكتوبر المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة «هآرتس» عن السفارة الأمريكية.

ويأتي الإغلاق في إطار الإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي تُفرض عادة خلال الأعياد اليهودية، وسط تشديد القيود على حركة الفلسطينيين بين مدن وبلدات الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق طوال فترة العطلة، مع خضوع رفع القيود أو تمديدها للتقييمات الأمنية الإسرائيلية.