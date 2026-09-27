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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
فرناس حفظي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بالتزامن مع عطلة عيد العرش اليهودي.

وبموجب القرار، سيُمنع العمال الفلسطينيون من دخول المستوطنات الإسرائيلية خلال فترة الإغلاق، فيما ستظل نقاط التفتيش والمعابر في الضفة الغربية مغلقة حتى 3 أكتوبر المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة «هآرتس» عن السفارة الأمريكية.

ويأتي الإغلاق في إطار الإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي تُفرض عادة خلال الأعياد اليهودية، وسط تشديد القيود على حركة الفلسطينيين بين مدن وبلدات الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق طوال فترة العطلة، مع خضوع رفع القيود أو تمديدها للتقييمات الأمنية الإسرائيلية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية عيد العرش اليهودي المستوطنات الإسرائيلية

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