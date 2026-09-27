«الحيّة» يُطالب بإلزام إسرائيل بتطبيق خارطة الطريق كتلة واحدة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن الحركة كانت واضحة وصادقة في مطالبها المتعلقة بقطاع غزة والشعب الفلسطيني، مُشددًا على رفضها استخدام الدم الفلسطيني في الحملات الانتخابية الإسرائيلية.



وقال «الحيّة»، في مقابلة تلفزيونية، إن "رسالتي للعالم، لا نقبل أبدًا أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "كلٌّ، كما يقال، تاجر في دمنا، وما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة".



وأعرب رئيس المكتب السياسي لحماس، عن تقديره للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مشيدًا بصموده في ظل ما وصفه باستمرار الاحتلال منذ عقود، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.