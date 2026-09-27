موعد مباراة ألمانيا واليونان اليوم في دوري الأمم الأوروبية.. والقناة الناقلة

يستعد منتخب ألمانيا ، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لخوض ثاني مبارياته في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء يوم الأحد وذلك ضد اليونان.



ويستضيف ملعب "دبليو دبليو كي آرينا" مباراة ألمانيا واليونان، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى الأمم الأوروبية ، نسخة 2027.

وتقع ألمانيا رفقة اليونان في المجموعة الثانية، والتي تضم كذلك كل من هولندا وصربيا.

وتحتل اليونان صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط، بعدما فازت على صربيا في الجولة الماضية، في حين أن ألمانيا لديها نقطة حيث تعادلت مع هولندا بهدف لمثله.

وستخوض ألمانيا مباراة أخرى ضد اليونان في فترة التوقف الدولي الحالي ولكن خارج ملعبها، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

موعد مباراة ألمانيا واليونان اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا واليونان اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.