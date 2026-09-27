موعد مباراة البحرين والإمارات اليوم في كأس الخليج.. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية والخليجية مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي البحرين والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقامة حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب البحرين والإمارات، منتخبي قطر واليمن، وسط منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور الإقصائي من البطولة.

الإمارات تبحث عن حسم التأهل

يدخل منتخب الإمارات المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب اليمن بأربعة أهداف دون رد.

ويأمل المنتخب الإماراتي في حصد النقاط الثلاث أمام البحرين، الأمر الذي يمنحه دفعة قوية في سباق التأهل، ويقربه من ضمان إحدى بطاقتي الصعود إلى الدور التالي، خاصة أن نظام البطولة ينص على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يسعى منتخب البحرين إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات، والحصول على النقاط التي تعزز موقفه في المجموعة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

موعد مباراة البحرين والإمارات اليوم

من المقرر أن تقام مباراة البحرين والإمارات، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والبحرين، بينما تبدأ المواجهة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والإمارات

وتُنقل المباراة عبر قنوات الكأس، وشاشا، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية، والرياضية السعودية، والبحرين، والرابعة العراقية.