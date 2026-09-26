هل مشاركة مادبو قانونية في خليجي 27؟ قطر ترد على احتجاج البحرين

عاد الجدل حول قانونية مشاركة عاصم مادبو مع منتخب قطر في بطولة كأس الخليج "خليجي 27"، بعد الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به الاتحاد البحريني لكرة القدم بشأن ظهور اللاعب خلال مواجهة المنتخبين في الجولة الأولى.

وتقدم الاتحاد البحريني باحتجاج إلى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، مطالبًا بمراجعة الموقف القانوني لمشاركة مادبو، والتحقق من الواقعة والإجراءات التي اتُخذت بشأنها.

بعد احتجاج البحرين.. تقارير قطرية تحسم موقف مادبو في "خليجي 27"

وفي المقابل، ردت صحيفة "الشرق" القطرية، أن مشاركة مادبو أمام البحرين "سليمة بنسبة 100%"، موضحًا أن عقوبة إيقاف اللاعب لمدة 5 مباريات في كأس العالم 2026 لا تمتد إلى منافسات بطولة الخليج.

وأوضح المصدر أن "خليجي 27" تقام تحت تنظيم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتخضع للوائح التنظيمية والانضباطية الخاصة بالبطولة، وليس للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب المصدر ذاته، فإن عقوبة مادبو سيتم تطبيقها خلال مباريات منتخب قطر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030، وليس خلال مشاركته في منافسات كأس الخليج الحالية.

وكان منتخب قطر قد بدأ مشواره في "خليجي 27" بانتصار على البحرين بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، بينما فتح الاحتجاج البحريني باب الجدل حول الموقف القانوني لمشاركة مادبو في المباراة.