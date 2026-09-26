الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

بدأت الجزائر خطوة جديدة في مجال توطين صناعة السيارات ومكوناتها، مع إطلاق أول مصنع متخصص في إنتاج المكونات البلاستيكية المستخدمة في المركبات، باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دينار جزائري.

صورة تخيلية

ويقع المصنع الجديد في ولاية تيسمسيلت غربي الجزائر، ويحمل اسم General Plastic Injection، ويضم 14 الة إنتاج، مع قدرة مبدئية على توفير مكونات تكفي لخدمة ما بين 150 ألف و200 ألف سيارة سنويا، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

ووقعت الشركة نحو 10 اتفاقيات مع عدد من شركات تصنيع وتجميع السيارات العاملة في السوق الجزائرية، من بينها فيات الجزائر، وتيرسام، ودايو، وسوكون، بما يتيح للمصنع الدخول مباشرة في سلاسل توريد قطاع السيارات.

وتستهدف الشركة تحقيق رقم أعمال يبلغ نحو 7 مليارات دينار جزائري خلال العام الأول من التشغيل، مع إمكانية ارتفاع الإيرادات بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة العملاء.

ويعتمد المصنع في مرحلته الأولى على نسبة محلية تبلغ نحو 40% من المواد المستخدمة في إنتاج المكونات البلاستيكية، فيما تستهدف الشركة رفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% بعد تنفيذ استثمارات جديدة وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية.

ولا يقتصر نشاط المصنع على صناعة السيارات، إذ يمكن استخدام المنتجات التي يصنعها في قطاعات صناعية أخرى، من بينها الأجهزة المنزلية وصناعة الكابلات، وهو ما يمنح المشروع قاعدة أوسع من الأسواق المستهدفة.

ومن المنتظر أن يوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 500 فرصة عمل غير مباشرة، مع استفادة قطاعات أخرى مرتبطة بالنقل والخدمات والصناعات المغذية.

ويأتي المشروع ضمن توجه الجزائر نحو زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا، ودعم الصناعات المغذية لقطاع السيارات، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض الأجزاء، بالتزامن مع توسع نشاط شركات السيارات في السوق الجزائرية.