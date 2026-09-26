قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزمة القراءة والكتابة.. إحالة مديري 6 مدارس وموجهي اللغة العربية بنجع حمادي للتحقيق
تسريب بيانات ملايين العسكريين الأمريكيين.. اختراق نظام موارد بشرية تابع للبنتاجون
إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر
مصطفى سعد ميسي: قميص منتخب مصر حلم كبير..والزمالك حقق إنجازا كبيرا
مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية
حالة الطوارئ في بانكوك مع استمرار الفيضانات بمناطق واسعة
أكثر من طريقة لتجنب الزحام.. ​كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 الكترونيا
العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة
رغم إراحته من مباراة جنوب السودان.. تطور جديد فى أزمة صلاح بمعسكر المنتخب
هل يواجه نتنياهو منافسًا جديدا.. آيزنكوت يتقدم على الليكود في انتخابات الاحتلال
منال عوض : إزالة 14 ألف حالة تعد على أراضي الدولة والأراضي الزراعية
أسد القضاة.. أحمد موسى ينعي المستشار الزند بكلمات مؤثرة ويستعيد مواقفه ضد الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
كريم عاطف

بدأت الجزائر خطوة جديدة في مجال توطين صناعة السيارات ومكوناتها، مع إطلاق أول مصنع متخصص في إنتاج المكونات البلاستيكية المستخدمة في المركبات، باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دينار جزائري.

صورة تخيلية 

ويقع المصنع الجديد في ولاية تيسمسيلت غربي الجزائر، ويحمل اسم General Plastic Injection، ويضم 14 الة إنتاج، مع قدرة مبدئية على توفير مكونات تكفي لخدمة ما بين 150 ألف و200 ألف سيارة سنويا، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

ووقعت الشركة نحو 10 اتفاقيات مع عدد من شركات تصنيع وتجميع السيارات العاملة في السوق الجزائرية، من بينها فيات الجزائر، وتيرسام، ودايو، وسوكون، بما يتيح للمصنع الدخول مباشرة في سلاسل توريد قطاع السيارات.

وتستهدف الشركة تحقيق رقم أعمال يبلغ نحو 7 مليارات دينار جزائري خلال العام الأول من التشغيل، مع إمكانية ارتفاع الإيرادات بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة العملاء.

ويعتمد المصنع في مرحلته الأولى على نسبة محلية تبلغ نحو 40% من المواد المستخدمة في إنتاج المكونات البلاستيكية، فيما تستهدف الشركة رفع هذه النسبة إلى أكثر من 70% بعد تنفيذ استثمارات جديدة وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية.

ولا يقتصر نشاط المصنع على صناعة السيارات، إذ يمكن استخدام المنتجات التي يصنعها في قطاعات صناعية أخرى، من بينها الأجهزة المنزلية وصناعة الكابلات، وهو ما يمنح المشروع قاعدة أوسع من الأسواق المستهدفة.

ومن المنتظر أن يوفر المصنع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 500 فرصة عمل غير مباشرة، مع استفادة قطاعات أخرى مرتبطة بالنقل والخدمات والصناعات المغذية.

ويأتي المشروع ضمن توجه الجزائر نحو زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا، ودعم الصناعات المغذية لقطاع السيارات، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض الأجزاء، بالتزامن مع توسع نشاط شركات السيارات في السوق الجزائرية.

الجزائر توطين صناعة السيارات صناعة السيارات المكونات البلاستيكية تيسمسيلت غربي الجزائر General Plastic Injection

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

ترشيحاتنا

الاهلي

بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

مروان عطية

حسام حسن يجهز مفاجأة لـ مروان عطية أمام جنوب السودان

فنربخشة

فنربخشة يواجه إيقاف القيد ويكشف موعد رفع العقوبة

بالصور

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

اختفاء الفئة الأعلى.. كيا تكشف عن تفاصيل السيارة K5 موديل ‎2027‎‏ ‏

كيا K5
كيا K5
كيا K5

لوك كاجوال .. إلهام شاهين تخطف الانظار بظهورها | شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد