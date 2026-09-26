استشاري الطب النفسي: اختلاف احتياجات النوم بين الأشخاص يرتبط بطبيعة كل جسم

قال الدكتور كريم درويش استشاري الطب النفسي، إن المراجع المختلفة تختلف في تحديد عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها الإنسان، إلا أن معظم الآراء الحالية تشير إلى أن المدة المناسبة لمعظم الناس تتراوح بين سبع وتسع ساعات يوميًا، موضحًا أن ثماني ساعات تعد مدة جيدة، وكذلك سبع أو تسع ساعات.

وأوضح درويش، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك استثناءات لدى بعض الأشخاص، ومن بينهم ما يُعرفون باسم طويلي النوم «Long Sleepers»، وهم أشخاص يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر من غيرهم، وقد يشعرون بوجود مشكلة إذا لم يناموا عشر أو إحدى عشرة ساعة.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى وجود فئة أخرى تُعرف باسم قصيري النوم «Short Sleepers»، وهم أشخاص يكتفون بأربع إلى ست ساعات من النوم ويشعرون بأنها كافية بالنسبة إليهم، مؤكدًا أن هذه الحالات استثنائية وليست شائعة، بينما المدة الأكثر شيوعًا بين الناس هي سبع إلى تسع ساعات.

وبشأن الآباء والأمهات الذين يتعرض نومهم للتقطع بسبب الأطفال، أوضح درويش، أن النوم المتقطع يؤثر فيهم، لكنه أشار إلى أن جسم الإنسان يستطيع، مع التقدم في العمر، التكيف مع النوم المتقطع بدرجة أكبر.

وأوضح أن الأطفال يحتاجون إلى وقت كامل من النوم، مشيرًا إلى أن الأطفال أثناء النوم يفرزون هرمون النمو، الذي يساعد على إصلاح الجسد وما تم استهلاكه خلال اليوم، كما يساعدهم على النمو بصورة أكبر، ولذلك يحتاج الأطفال إلى وقت كافٍ من النوم ليلًا.