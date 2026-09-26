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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء قبل النوم لتحقيق الأمنيات.. ردده يكرمك الله بخيرات غير متوقعة

دعاء النوم لتحقيق الأمنيات
دعاء النوم لتحقيق الأمنيات
أمل فوزي

لاشك أن دعاء قبل النوم لتحقيق الأمنيات يعد من أكثر الأدعية أهمية، وفي الوقت ذاته هو فرصة ذهبية تجمع بين بركات ونفحات عدة، فهو ليس فقط يلامس  تلك الأحلام والأمنيات التي تتوق لها قلوبنا وإنما كذلك هو تلك العبادة الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضًا هو الوسيلة الوحيدة لرد القضاء وتغيير أقدارنا، إضافة إلى أن دعاء قبل النوم لتحقيق الأمنيات يعد من السُنن النبوية الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومن ثم فهو خير اتباع للهدي النبوي.

دعاء قبل النوم لتحقيق الأمنيات

• اللهم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يا رب حلمي وظني فيك يا رب جميل فحقق يا الهي حسن ظني يا رب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجل برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون.
• يا ذخر من لا ذخـر لـه ويآ سنـد من لا سـند لـه ويا حرز من لا حرز لـه ويا غياث من لا غياث له ، ويا كنـز من لا كنـز له ويآ عز من لا عز له يا كريم العفو يا حسن آل تجاوز يا عون الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظـيم الرجـاء ، يا منقـذ الغرقـى يا منجـى الهلكـى، يا محسن يا مجمل يا منعـم يا مفضـل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار، وضوء القمر وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء يالله يالله يالله يالله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ، يا رباه، صلي على محمد وعلى ال محمد وافعل بنآ مآ أنت اهله (ثم اسأل حاجتك ).
• اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويامن هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق المضيق.. إلى سعة الطريق بك ادفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

أدعية النوم لتحقيق الأمنيات

• اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق أمنياتي وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.
• اللهم انى اسالك باسمك الأعظم الذى اذا دعيت به اجبت، اللهم انى اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى.. اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا من لم تلم ولم تولد ولم يكن لك كفؤا احد، يا حليم يا كريم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء يا رب يا من أحن على العبد من أمه وأبيه.
• اللهم بحق العرش ومن علاه ,وبحق الوحي ومن أوحاه ,وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيــت ومن بنـاه، ويا سامع كل صـوت, يا جامع كل فـوت, و يا بارئ النفوس بعد الموت’ آتــني فرجـا من عندك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبدك ورسولك.
• يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.
• يا رب بكلمة (كن) منك تسعد حياتي ربي قل لأمنياتي كوني وأجعل لي فيما أحب نصيب رباه قل لأحلامنا كوني، يا رب أرزقنا فرحا يجعلنا نسجد لك باكين اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعا ما نتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على رسول الله.
• «يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».
• «استغفر الله لي ولوالدي ولأرحامي ولكل من قال لا اله الا الله رزقه الله من حيث لا يحتسب» .

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