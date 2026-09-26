عضو بالكونجرس الأمريكي يدعو لإطلاق سراح مروان البرغوثي ويصفه بالبطل

دعا النائب الديمقراطي الأمريكي رو خانا، عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، إلى إطلاق سراح القيادي الفلسطيني في حركة فتح مروان البرغوثي من السجون الإسرائيلية، واصفًا إياه بأنه «بطل» في نظر كثير من الفلسطينيين، وقادر على أداء دور في القيادة الفلسطينية وفي أي مسار سياسي مستقبلي.

وقال خانا، في مقطع فيديو نشره الجمعة: «أدعو اليوم إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي من السجن الإسرائيلي»، مؤكدًا أن «على الفلسطينيين اختيار قادتهم بأنفسهم».

وأضاف النائب الأمريكي أن البرغوثي يتمتع بمكانة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، معتبرًا أنه يمكن أن يؤدي دورًا في إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل.

وشدد خانا على أن إطلاق سراح البرغوثي، وفق طرحه، لا يعني منحه عفوا أو تبرئة من التهم المنسوبة إليه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى انتقادات وجهتها منظمات حقوقية إلى محاكمته.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت البرغوثي عام 2004 بتهم تتعلق بقتل خمسة أشخاص، وحكمت عليه بالسجن المؤبد خمس مرات، فيما رفض البرغوثي الاعتراف بولاية المحكمة الإسرائيلية عليه.