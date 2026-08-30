البرغوثي يعلن سقوط «وهم أوسلو» ويدعو لقيادة فلسطينية موحدة لإنقاذ الضفة

اعتبر الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أن ما وصفه بـ«وهم أوسلو» قد سقط، داعيًا إلى توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمواجهة التطورات المتسارعة في الضفة الغربية.

وأكد البرغوثي أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز حالة الانقسام الداخلي، والعمل على بناء موقف فلسطيني موحد قادر على التعامل مع التحديات السياسية والميدانية التي تواجه الفلسطينيين، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات والاستيطان في الضفة.

تأتي دعوة البرغوثي في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا متواصلًا، وسط مخاوف من اتساع دائرة الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، الأمر الذي يضع القضية الفلسطينية أمام تحديات جديدة.

وشدد البرغوثي على أهمية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد المؤسسات والقوى السياسية، معتبرًا أن وجود قيادة موحدة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق الفلسطينية والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

وتعيد تصريحات البرغوثي طرح ملف مستقبل السلطة والمسار السياسي الفلسطيني إلى الواجهة، في ظل نقاش واسع حول جدوى المسار الذي بدأ باتفاق أوسلو، وضرورة صياغة رؤية فلسطينية جديدة للتعامل مع المرحلة المقبلة.