ضبط 3 أطنان مخللات فاسدة داخل مكان غير مرخص في مطروح

تمكنت حملة تموينية بمطروح من ضبط كميات كبيرة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد الأماكن غير المرخصة التي تعمل في تصنيع المخللات، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجاري والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

تشكيل الحملة

تشكلت الحملة بقيادة المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، والمقدم محمود الطوخي، رئيس مباحث التموين بمطروح، وعلي زيدان، مدير التجارة الداخلية، وبمعاونة رجال مباحث التموين، وبالاشتراك مع مديرية الصحة بمطروح.

3طن مخللات

وأسفرت الحملة عن ضبط 61 برميل مخللات بإجمالي 3 أطنان و150 كجم، حيث تبين وجود علامات العفن والدود عليها، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع العرض على النيابة المختصة لمباشرة أعمالها.