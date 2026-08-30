مرسى مطروح تقرر غلق جميع شواطئ المدينة لخطورة البحر وارتفاع الموج لـ 4 أمتار

حفاظاً على سلامة المصطافين، أصدرت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، تعليماتها بغلق جميع شواطئ المدينة تحت شعار "حياتك تهمنا.. حافظ عليها"، لضمان منع وصول رواد الشواطئ للبحر، لخطورة حالة البحر وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح.

متابعة للإغلاق

وتابع اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مسئولي الشواطئ تنفيذ قرار غلق جميع شواطئ المدينة ومنع السباحة بالشواطئ، والتوجيه بتكثيف أعمال التوعية للمصطافين بخطورة النزول إلى البحر في ظل الظروف الحالية، طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية بخطورة البحر حتى يوم الاثنين المقبل.

المزارات السياحية

وشدد رئيس المدينة على منع السباحة في المزارات السياحية بمنطقتي كليوباترا والغرام، موضحًا أنها مخصصة للزيارة والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست أماكن آمنة لممارسة السباحة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من مسؤولي الشواطئ حفاظًا على الأرواح.

مرور ميداني

ووجه رؤساء الشواطئ وفرق الإنقاذ بالمرور الميداني علي الشواطئ والتنبيه على الرواد بعدم النزول إلى البحر في المناطق غير الآمنة، مؤكدًا على الجميع تحمل المسئولية بعدم مخالفة التعليمات بنزول البحر علي طول شواطئ كورنيش الأبيض وكورنيش 30 يونيو المطور لخطورة البحر.

متابعة قسم التوعية

وأوضح أن قسم التوعية والعلاقات العامة بمجلس المدينة يتابع حالة البحر بشكل يومي من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات هيئة الأرصاد الجوية، مع نشر التحذيرات عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين والمصطافين.