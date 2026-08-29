حلم الوصول إلى القبر.. دفن 13 جثمانًا لمهاجرين غير شرعيين بمطروح

في مشهد مؤلم، تم عصر اليوم السبت صلاة الجنازة ودفن 13 جثمانًا لمهاجرين غير شرعيين الثرى بمحافظة مطروح، عقب انتشالهم من مياه البحر، لتنتهي بذلك رحلة محفوفة بالمخاطر كان أصحابها يأملون في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

حضور الأهالى

وجاء دفن الجثامين بعد استكمال الإجراءات اللازمة، فى حضور كبير من أهالى مطروح المتطوعين .

و تظل تفاصيل الرحلة وظروف غرق المهاجرين محل فحص من الجهات المختصة.

وتجدد الواقعة التحذيرات من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر دولة ليبيا ، خاصة الرحلات البحرية التي تنطلق عبر قوارب تفتقر إلى وسائل الأمان، والتي قد تتحول في لحظات إلى مأساة تزهق أرواح عشرات الأشخاص.